Montoro reconoce que en los últimos partidos "no hemos estado afortunados de cara al gol"

El centrocampista Ángel Montoro reconoce que en los últimos partidos el Granada ha tenido problemas de cara a la portería contraria. "Somos un equipo que genera ocasiones, que está cerca del gol aunque no hayamos estados afortunados", señala el valenciano en una entrevista realizada a la web del club rojiblanco.

Montoro también asume que el conjunto que dirige Diego Martínez no ha cosechado buenos resultados en los últimos encuentros, aunque aclara que "el equipo sigue en la misma línea que venía trabajando". Además, recuerda que queda mucha liga por delante, con muchos partidos por jugar aún: "Llevamos unas jornadas en las que las cosas no salen como queremos, pero es tan largo que sabemos que al final cambia la dinámica".

Respecto a las dos últimas derrotas –ante el Osasuna en Pamplona y frente al Deportivo el pasado domingo en Los Cármenes–, ambas por la mínima, el granadinista lamenta que "dos fallos nos han castigado", pero afirma que la retaguardia del conjunto rojiblanco es "férrea".

Lesión

A nivel particular, Montoro recuerda que jugó ante el Deportivo tras haberse perdido los dos anteriores encuentros debido a unas molestias musculares en el hombro.

"Las lesiones son situaciones que no puedes controlar y esta última que he tenido es muy rara, no se suele dar, pero me ha permitido estar pronto de vuelta al campo y competir, que es lo que quiero", señala.

El valor del equipo

A pesar de que el conjunto rojiblanco ha perdido el liderato debido a una pequeña crisis de resultados, Montoro hace hincapié en que el Granada "es un equipo en mayúsculas".

Al respecto añade que "todo el mundo rema en la misma dirección, todos contamos con el apoyo de todo el mundo".

Asimismo tiene claro que para que sea más completo sobre el terreno de juego hace falta más eficacia en las dos áreas: "Al final es ahí donde se deciden los partidos. Si eres fuerte en tu área ya sabes que por lo menos te llevas un punto. Si además te muestras eficaz arriba lo habitual es que te lleves los tres".

Director de orquesta

Montoro también tiene palabras para quienes le consideran como el director de orquesta del juego rojiblanco. "Por mi forma de jugar me gusta intervenir en el juego y tener contacto con el balón. Disfruto de esta manera. Trabajo como todos los compañeros, tratando de sumar en una plantilla muy completa", recalca.

El mediocentro considera que para en su posición lo que trata es "dar continuidad al juego, que el balón fluya rápido para dejarlo en la mejor condición para el compañero, además de ser muy sacrificado en el aspecto defensivo". Al respecto explica que "debes tanto llegar arriba como juntarte en defensa, y esto conlleva mucho trabajo".

Por último, Montoro hace referencia a la etapa de su carrera en la que está actualmente: "La experiencia te hace sentir más maduro. He encontrado situaciones que ya sé cómo afrontar cuando se han vuelto a presentar de forma parecida".