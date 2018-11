El Recreativo Granada no puede con El Ejido

La oportunidad fallada no frustró los planes de los de Alberto González, que en el minuto 58 lograron marcar el gol de la tranquilidad a un Recreativo desdibujado sobre el terreno de juego. Fue en un centro de Velasco que remtató Carralero de cabeza. Lejárraga despejó el balón y Molo, muy atento al rechace , introduj el balón al fondo de las mallas en lo que fue su estreno como goleador con la camiseta celeste. Con el 2-0 el partido quedó decidido y El Ejido se encerró atrás para salvaguardar su renta y llevarse los tres puntos. La derrota, la segunda consecutiva de los de Pedro Morillas , deja muy tocado a un Recreativo incapaz de ofrecer cierta sensación de peligro en ataque.

En la segunda mitad tocaba una reacción de los granadinos, pero El Ejido salió muy fuerte al terreno de juego consciente de la necesidad de sus rivales de marcar el gol de la igualada. Muy poco destacable en ataque de los nazaríes en el inicio de segundo acto ante un conjunto que de nuevo tuvo el 2-0 muy cerca en el minuto 51. Fue en un contrataque de los celestes que provocó un dos contra uno en el que Pino se entretuvo demasiado cuando su compañero Carralero estaba solo. Alberto Lejárraga fue la nota de color de un Recreativo que no tuvo ninguna opción de sacar nada positivo del Santo Domingo. El guardameta realizó dos paradas espectaculares en el arranque del segundo tiempo, esta última a Pino.

El Recreativo Granada no pudo sacar nada positivo de su visita al CD El Ejido en un encuentro en el que el factor meteorológico puso en muchas dificultades la práctica del fútbol. El intenso viento fue el protagonista en un partido que, como consecuencia del temporal, provocó un juego más trabado y directo por parte de ambos conjuntos. Los r echaces y las segundas jugadas fueron capitales y los locales supieron adaptarse mejor al temporal.

Pedro Morilla: "Los errores nos han castigado mucho"

El entrenador del filial rojiblanco manifestó a la conclusión del encuentro que "el partido se ha decantado a partir del gol del Ejido", pues a su juicio "el arranque que hemos hecho ha sido muy bueno, pues hemos tenido dos o tres oportunidades claras para habernos puesto por delante". Según Pedro Morilla, "a partir del primer gol hemos intentado llevar el peso del partido sabiendo que enfrente teníamos un rival con muy buenos futbolistas".

El preparador sevillano también tuvo palabras para el tiempo que hizo durante el transcurso del encuentro: "El viento nos ha llevado a un fútbol directo de segundas jugadas y yo creo que ahí el Ejido ha sido más dominador que nosotros".

Asimismo, se quejó de que "el segundo gol viene precedido de una falta que no ha sido en nuestro campo", y añadió que "al final son detalles que han decantado el partido, ya que no he visto tanta diferencia como para el 2-0, pero simplemente ellos han estado más acertados que nosotros y en esta categoría estos errores te castigan mucho".

"Sabíamos que veníamos a un campo complicado ante un equipo muy rápido arriba. Además con un punto de experiencia que nosotros todavía tenemos que ir cogiendo con nuestro futbolistas jóvenes", concluyó Morilla.