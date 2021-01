En una temporada normal, disputar el partido oficial número 29 suele hacerse en torno a mediados-finales del mes de marzo. Pero el Covid-19 y el hecho de participar en tres competiciones ha hecho que el Granada CF haya alcanzado dicha cifra a primeros del mes de enero. Sin apenas tiempo para recuperarse de la derrota ante el Barcelona del pasado sábado, los rojiblancos se ponen al día en la tabla clasificatoria con el choque que tenían pendiente correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander. En su momento no se pudo disputar debido a que tuvieron que afrontar en Suecia la tercera eliminatoria previa a la fase de grupos de la Europa League ante el Malmö.

Lo hará recibiendo a Osasuna, que no termina de arrancar y aunque no está excesivamente lejos de la salvación, a tan sólo dos puntos, acumula once jornadas sin conocer la victoria con un balance de cinco empates y seis derrotas en dicho periodo. No gana desde el 24 de octubre, el día de su centenario como club, tras imponerse por la mínima al Athletic Club. Sin embargo, sus cuatro últimas citas las ha saldado con empate, entre ellas ante conjuntos como la Real Sociedad o el Real Madrid el pasado fin de semana.

Descanso

En la dinámica en la que se encuentra el cuadro de Diego Martínez con constantes partidos y como bien dice el técnico vigués, cada hora que pasa es fundamental para recuperar efectivos. ‘Afortunadamente’, y debido al 0-3 al descanso frente al Barcelona, pudo darle descanso a jugadores claves como Montoro, Soldado y, sobre todo, Carlos Neva. Obviamente no era el mejor momento para restarle minutos pero tal y como se puso el choque ante los azulgrana fue una buena solución ante lo que se les viene encima a los rojiblancos: este martes ante Osasuna, el domingo Copa del Rey ante el Málaga, partido fijado a las 12:00 horas, el miércoles día 20 ante el Villarreal para cerrar la primera vuelta y el 24 de nuevo ante Osasuna en El Sadar.

Por ello, adivinar un once se hace especialmente difícil pues el club no suele aportar mucha información respecto a los jugadores con problemas físicos como es el caso de Víctor Díaz, Quini o Gonalons, que no estuvieron ni convocados ante el Barça. Con tan poco margen para recuperar, habrá cambios en el once como ya es habitual, siendo la entrada de Luis Suárez la más evidente tras quedarse en el banquillo de inicio ante los de Ronald Koeman, aunque gozó de 45 minutos tras sustituir a Soldado. No sería extraño que el vigués formara con los dos en punta y en función del estado de Quini, que el cordobés pueda sustituir a Foulquier en el lateral una vez que Víctor Díaz será una semana más baja. La expulsión de Vallejo en principio haría que se repita la pareja de centrales aunque la opción de dar entrada al argentino Nehuén Pérez no es descartable.

Donde sí parece que tendrá que pensar más Diego Martínez es en el eje del centro del campo. En función del estado de Gonalons y Milla, que jugó recién recuperado del Covid-19, las posibilidades son numerosas. Desde jugar con tres en el centro como ha venido haciendo a lo largo de la temporada una vez que tendría a los seis centrocampistas recuperados, en teoría, a hacerlo con dos para formar con dos arriba. Aunque no estén en su plenitud física ni Milla, ni Montoro ni Gonalons, al menos podrían tener minutos sin olvidar a Azeez y Eteki. Obviamente Yangel Herrera es indiscutible.

Situación complicada

Enfrente tendrá a un conjunto navarro en el que los máximos responsables parecen confiar en Jagoba Arrasate, cuyo cargo no corre peligro pese a su situación en la tabla. Sin embargo, una nueva derrota podría cambiar el escenario pues tan sólo ha sumado tres victorias en diecisiete encuentros. Al menos sigue vivo en Copa y se medirá este próximo al líder de LaLiga SmartBank, el Espanyol.

Los de Diego Martínez deben explotar la velocidad y potencia de hombres como Machís y Luis Suárez ante una zaga lenta

Arrasate es consciente de la mejoría futbolística de sus jugadores y el último empate contra el Real Madrid elevó la moral de sus pupilos para encarar un complicado mes de enero. Pero, al igual que le ocurre al cuadro nazarí, la carga de partidos hará que el técnico de Berriatua pueda introducir cambios en el once inicial para dotar de frescura al equipo.

Rubén García

De todos los futbolistas con los que cuenta el ex de Numancia y Real Sociedad destaca Rubén García. Se trata de un fijo en el once osasunista que está mostrando un alto nivel en las últimas jornadas junto al argentino Calleri en la punta de ataque. Además, el talentoso extremo, que también puede jugar en la mediapunta, se está involucrando defensivamente cada vez que sus compañeros requieren de ayuda y eso lo está valorando muy positivamente su entrenador.

Del estado físico de Gonalons dependerá la configuración del centro del campo rojiblanco ante los de Jagoba Arrasate

Arrasate ha indicado que será un encuentro "diferente", pero "igualmente" complicado que el último con el propósito de que los navarros sigan mostrando "la solidez defensiva para encontrar un buen resultado". Lo que sí tiene claro es que el Granada CF ha dado “un salto de calidad de medio campo para arriba con jugadores desequilibrantes”, por lo que le ha pedido a sus jugadores que salgan concentrados para que los rojiblancos no comiencen ganando el partido pues considera que cuando los de Diego Martínez se ponen por delante en el marcador lo saben gestionar “muy bien”.