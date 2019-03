De Bob Dylan a Neil Young: una clase magistral sobre la historia del 'rockumental'

Bob Dylan protagonizó uno de los momentos más trascendentales de la historia del rock el 25 de julio de 1965: se enchufaba a los amplificadores para dejar atrás la acústica. Fender Stratocaster en mano, el cantautor tocó Like a rolling stone acompañado de una banda electrificada. "Judas!", le espetó un asistente. "I don't believe you, you're a liar (No te creo, eres un mentiroso)", le respondió el músico. Acto seguido, sonrisa de soslayo incluida, le pidió al grupo lo siguiente: "Play it fucking loud! (¡Tocad jodidamente fuerte!). El icónico instante aparece recogido al final del documental No direction home de Martin Scorsese.

Raúl M. Osorio, responsable de La Cineteca, dedicará hoy parte de su conferencia sobre el rockumental a la obra del famoso director. Pero, ¿qué es el rockumental? "Es aquel subgénero, rama del documental, que se dedica a tratar temas relacionados con el rock. Tenemos desde biopics de músicos a grabaciones de conciertos en directo como el Festival de Monterrey (1968) y el de Woodstock (1969), explica.

La charla en Discos Marcapasos (C/ Duquesa, 6), enmarcada dentro del programa OFF del Festival de Jóvenes Realizadores, tendrá como protagonistas a dos autores fundaciones: D. A. Pennebacker y los hermanos Albert y David Maysles. "El primero dirige Don't look back, el primer rockumental de la historia centrado en Dylan, y registra el Festival de Monterrey; y los hermanos Maysles ruedan el documental Gimme Shelter sobre los Rolling Stones", señala el crítico de cine.

Osorio explicará la evolución del subgénero hasta llegar a "una joya olvidada": la experimental Step across the border (1990) de Nicolas Humbert y Werner Penzel. "Es un tesoro de 16 mm, con imágenes hipnóticas, casi poéticas, sobre Fred Frith, un compositor y multinstrumentista inglés. No se podría haber rodado algo similar con un músico que hubiera tenido muy planificada su carrera", recalca el profesor, que cuenta que los directores se acercan a su figura a la vez que experimentan con la cámara.

Otro de los documentales que defenderá a capa y espada será Year of the Horse (1997) de Jim Jarmusch, sobre Neil Young y su gira con Crazy Horse un año antes. "Fue muy criticado porque la puesta en escena es bizarra. Pero una puesta de escena espectacular no hace mejor a la película ni al músico. Young suena muy garagero, así que el filme debe reflejar eso. No va a ser un documental con planos secuencia o travellings. Se filma en super-8, en un formato claramente experimental", recuerda.

Tráiler de 'Year of the Horse'