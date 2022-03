'Campeador', una obra de electrónica y coro en torno a los mitos del Cid

Este jueves 24 de marzo, el madrileño Nonú Iazabo estrenará en Andalucía su obra Campeador y Los Peregrinos de Santiago, dos imponentes obras en torno a la edad media con toda la tecnología y medios actuales y además dos coros, el Coro del Centro Artísitico y el Coro de Cámara de Granada. Será una ocasión de disfrutar en directo, y desde la comodidad del Teatro Isabel la Católica, de uno de los pocos compositores españoles que siguen la estela de Vangelis o Kitaro, músicas con muchos relieves, épicas, tranquilas, intimistas…siempre envolventes y sugerentes. En ambas obras, Iazabo discurre por todo el universo que nos proponen el Cid, Tizona, Doña Elvira, Las Peregrinaciones a Santiago…el esplendor medieval desde los sonidos y la tecnología de hoy.

Conversamos con Nonú Iazabo, sobre este estreno. Le preguntamos por su relación con Granada o Andalucía, a lo que nos responde que no es mucha: “A pesar de que mi madre es sevillana. Pero sí siento muy cercano el embrujo de Granada y de lo que significó culturalmente para lo que sería la España del siglo XVI y más cerca de nuestra era el movimiento cultural de Falla y Lorca. Vamos, una visita obligada”. Nuestra siguiente pregunta es directamente sobre el espectáculo que podremos disfrutar hoy, qué aporta su obra sobre esas temáticas tan clásicas, a lo que nos responde que “Campeador es fusión. Fusión de estilos, de culturas, de sonoridades; sin complejos y sin ataduras. Me encanta mezclar y echar mano de todo lo que ocurre musicalmente a mi alrededor. Mezclamos música medieval con sonoridades electrónicas, pop-rock con textos del Cantar del Mío Cid, música cinemática de películas con piano intimista... Todo vale, igual que en las culturas de frontera, germen de tendencias. Pero siempre con un objetivo: entretener contando la historia de uno de nuestros grandes: Rodrigo Díaz de Vivar, que nación vasallo y murió como príncipe y señor de Valencia. Y los peregrinos, más de lo mismo. Otro de nuestros grandes, Santiago Apóstol, visto desde el prisma del hombre moderno, un himno atemporal".

Múltiples versiones

La figura del Cid es conocida a través de la literatura, o el mundo cinematográfico, pero ¿por qué acercarse a ella desde la como compositor. “La verdad es que no sé muy bien por qué me acerqué al Cid -confiesa-. La obra empezó como un pequeño ballet contemporáneo con mi amigo y coreógrafo Fernando López. Seguí tirando del hilo y sumergiéndome en el mundo cidiano y he acabado totalmente obsesionado. La obra tiene muchas versiones, desde sólo de piano, versión instrumental, versión de coro de cámara, gran coro con sinfónica y electrónica...."

"Lo que me hizo admirador del personaje es la cantidad de analogías que tiene con el hombre moderno, el hombre de la calle, sin heredad"

"Quizá lo que me hizo profundo admirador del personaje es la cantidad de analogías que tiene con el hombre moderno, el hombre de la calle, sin heredad, sin demasiados medios, el autónomo que tiene que abrirse camino (su propio camino), el padre de familia cuyas preocupaciones se polarizan en sus hijos, el artista que busca un lugar en el mundo y vivir de su obra, el que tiene una visión y sólo él la conoce.... yo me siento identificado en todas estas facetas de Rodrigo. Hay muchos estudios actuales que están desvelando más tonalidades de la personalidad del personaje histórico, más allá del Cantar y de la miopía política que se han aprovechado de él otras épocas. Estoy rodeado de historiadores, eruditos, asociaciones y maestros que me hablan cosas apasionantes sobre el mito y sobre el hombre medieval que fue. Y estoy aquí para aportar mi granito de arena sobre esos valores que posee (sin lugar a dudas): resiliente, leal, padre de familia, creativo, valiente y visionario. De verdad que no tiene desperdicio el colega.... tanto que nos estamos atreviendo también con un documental...", confiesa el compositor.

"No tiene desperdicio. Nos estamos atreviendo también con un documental"

La verdad es que son muchas las fuentes, sabiendo de su amor esta temática que pueden ser referentes o fuentes de inspiración, nuestra historia, la vida de Rodrigo, la pintura de Goya y sus pinturas negras, o también, como nos cita Iazabo. “Juana la Loca, San Lorenzo y su relación con el Santo Grial, las gentes que vivieron en Altamira y los últimos rastros de nuestro hermano Neandertal, Santiago Apostol, los Reinos de España, que no son otros que el reino de la luz, de la piedra, de la espiga, del fuego... Los españoles no solemos presumir de nuestros orígenes, y es una pena” nos responde.

Finalmente, entendemos que el estilo y sobre todo el género que cultiva este madrileño es francamente minoritario aunque muy valorado. Son obras de escucha tranquila, en la que todo se gesta poco a poco, algo que en los tiempos de poca atención que vivimos es minoritario. Pero su escucha es un encuentro con la historia y con unos sonidos cuidados que van generando pasajes, temas y con momentos épicos a lo largo de sus conciertos que son realmente una de sus señas de identidad. Nonú Iazabo se encuentra, según él, en un momento “muy importante en lo musical y profesional". "Muy seguro de mí mismo y con muchísimo que enseñar. Os sonará raro pero admiro mi música más que nada y me siento un privilegiado por descubrir esas melodías. Mi misión es compartirlas con todo el mundo. He vivido casi toda mi vida artística en esa tierra de frontera donde vivimos los anónimos, que no paramos de crear y que nadie nos dice cómo hacer las cosas. Ahora hay que enseñar todo eso. Es emocionante y solo recibo muchísimo cariño del público, que normalmente no sabe qué va a escuchar y muchas veces se van sin saber muy bien qué han oído (risas)”. Le deseamos toda la suerte del mundo en su primera incursión con Campeador y Los Peregrinos de Santiago en tierras andaluzas.