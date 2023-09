Un documental producido en Granada visibiliza la lacra del suicidio

"Cayó en mis manos una noticia y me llamaron la atención las cifras del INE: en España se superaron los 4.000 suicidios en el año 2021. Eso hizo germinar la idea de crear un proyecto que visibilizara esta situación". Así explica Fermín Aguilera, deportista y Policía Local de La Zubia, el origen del documental para concienciar sobre esta lacra, un drama que se había usurpado al debate público. De ahí el título de la cinta, de unos 40 minutos de duración: 4.000 silencios, 1.000 kilómetros. "Y por cada uno que lo consigue hay 20 que lo intentan. Estamos hablando de 80.000 personas. Es como si borraras Motril y parte Almuñécar".

El Auditorio Caja Rural Granada acoge este viernes la proyección de la cinta, que relata el reto ciclista emprendido por Fermín Aguilera junto a Cristóbal Arco, del club deportivo Suma+, para concienciar sobre el suicidio. Grabada por Prodisa, cuenta con el patrocinio de la fundación de la entidad bancaria.

Desde hace varios años, el club deportivo desarrolla proyectos solidarios o de tipo reivindicativo. En esta ocasión, ambos deportistas decidieron poner el foco en una materia que hasta la fecha era considerada un tema tabú. Para ello, impulsaron una iniciativa para recorrer 1.000 kilómetros en bicicleta en los que visitaban varias provincias andaluzas para concienciar a la sociedad civil de que "debemos estar todos pendientes de las personas que nos rodean, más aún cuando se vean aquejados por algún tipo de patología mental como puede ser la depresión”.

Ambos ciclistas partieron de Servicios Centrales de Caja Rural Granada. "Nosotros corríamos con los gastos de la logística, como hoteles, entrenamientos, comidas con la ayuda de pequeños colaboradores y la grabación del documental ha sido patrocinado por Fundación Caja Rural", detalla sobre la financiación del proyecto, que además de narrar el itinerario solidario incluye distintas voces de especialistas en la materia. "Con todos las personas que contactamos -desde Benedicto Crespo, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, hasta médicos del 061 o el director de los servicios médicos de Granda, pasando por José Luis Cabezas, director del Secretariado de Compromiso Social de la UGR, todos se prestaron inmediatamente a colaborar dando sus testimonios", cuenta Aguilera sobre la producción del documental, que cuenta con casi una decena de intervenciones. La mayoría pertenecen a profesionales vinculados al ámbito sanitario, aunque también participan algunos deportistas de élite como el medallista olímpico en ciclismo de montaña David Valero, quien explica "como el deporte puede ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental".

La Responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha mostrado su satisfacción de acoger esta presentación a las puertas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebra el 10 de septiembre. En este sentido ha asegurado que, nada más conocer el proyecto, la fundación decidió "apoyarlo entendiendo la importancia de la salud mental y la necesidad de poner el foco sobre un drama social hasta hace poco silenciado teniendo en cuenta el alarmante número de casos”.

Tras felicitar a ambos deportistas por “su auténtica e importante hazaña”, Servián ha recordado algunos teléfonos de atención como son el 024, dependiente del Ministerio de Sanidad, o el Teléfono de la Esperanza, en Granada el 958 261516, que "tan importante labor realiza".

Objetivo

"Hasta ahora era bastante tabú y nosotros hemos querido tirar una pequeña piedra al tanque", cuenta Fermín Aguilera sobre la finalidad de este documental, que propone superar ciertas "creencias erróneas". "Ya se habla bastante, pero aún quedan muchos falsos mitos. Por ejemplo, no mencionar el tema por temor a un efecto mimético, que era un error. También pensar que la persona que lo intenta pero no lo consigue quiere llamar la atención, es otro error. Hay que superar ciertas ideas".

"No damos unas pautas exactas para evitarlo, porque el suicidio es un problema multifactorial, hay mil maneras de solventarlo. Pero al menos, lo que sí pretendemos es que aquel que se encuentre en una situación complicada pierda el miedo a hablar de su salud mental", señala Aguilera, para quien en ese camino de la prevención es fundamental que la "gente se exprese en libertad sobre su sentimientos". "Si no hablas y te mantienes en silencio y soledad no vas a ningún sitio. Si se lo cuentas a alguien que tiene una escucha activa tienes la primera opción de liberarte de tus sentimientos".

Salud mental

El colectivo al que pertenece Aguilera, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es precisamente uno de los más afectados por este problema, de ahí también su interés en poner el foco sobre la cuestión que sin embargo afecta a personas de todo tipo. "Queríamos hacer una herramienta que luego sirva para aplicarla a los distintos ámbitos, desde gente joven a mayores pasando por colectivos profesionales, como deportistas de élite, gente que deja de competir porque no soportan la presión aunque eso no implique que intenten acabar con su vida".

El policía adelanta que está previsto que pueda verse en breve también en redes y también se presentará al público en unas jornadas de prevención del suicidio que está planteando la UGR, en algunos centros de La Zubia e incluso han establecido contacto con asociaciones de Chile y Argentina, además de otros puntos como Madrid.

Este mismo sábado, para seguir dándole visibilidad al proyecto, harán el reto Patrimonio Sur: un recorrido de 300 kilómetros en los que los ciclistas unirán la Alhambra, la Mezquita y la Giralda.