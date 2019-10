CajaGranada espera "el mismo nivel" en el museo de Puerta Real tras su marcha

La Fundación CajaGranada hablaba un lunes con el alcalde de Granada, Luis Salvador, para llegar a un acuerdo de cesión del espacio donde tiene montado un museo desde hace 30 años en Acera del Casino, 9. Esa misma semana se levantaba el viernes con una noticia en Granada Hoy: "La ciudad recupera el museo de CajaGranada de Puerta Real". "A nosotros oficialmente no nos han confirmado nada. Las salas de exposiciones de un día para otro no se pueden cambiar. Nos preocupa porque tenemos compromisos hasta Semana Santa. Nos dijeron que lo tendrían en cuenta y que ya nos dirían", explica María Elena Martín-Vivaldi, presidenta de la Fundación CajaGranada. Lo único que espera Martín-Vivaldi es que "el Ayuntamiento tenga presupuesto y programación, y se siga dedicando a lo mismo con el mismo nivel o mayor".

La presidenta de la Fundación entiende que "el Consistorio es el dueño de ello" y, como tal, "si quieren explotarlo están en su derecho". "Me preocupa que Granada pierda una sala de exposiciones tan emblemática. Aquí se han visto Grecos, Zurbaranes y pintores contemporáneos muy buenos", reconoce Martín-Vivaldi, que destaca que se ha prestado mucha atención a lo local en muchas de las muestras organizadas en Puerta Real. Ahora mismo sigue abierta al público la exposición del granadino Juanjo Guarnido dedicada a su cómic internacional Blacksad y la muestra El siglo de la luz, donde se cuenta la historia de la llegada de la electricidad a la ciudad.

"Espero que Granada no pierda. Yo no dependo de las cuestiones política. A mí no me vota nadie. Me interesa que Granada no pierda con ese cambio", recalca la presidenta de la Fundación CajaGranada, cuya colaboración ha sido "uno de los puntos importantes de cara a buscar la capitalidad cultural europea". "Si se busca eso hay que sumar, no restar", medita. En cuanto les comuniquen oficialmente que no se firma un nuevo convenio y la fecha de retirada, se irán. "Seguiremos haciéndolo en el centro cultural. Antes teníamos oferta doble y ahora la concentraremos en el Museo Memoria de Andalucía", declara.

La cesión temporal que se estaba haciendo a la fundación desde hace 30 años ha vencido y no hay posibilidad de más prórrogas, pese al interés de la Fundación CajaGranada, explicó el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, después de que sometiera el asunto a junta de gobierno local el pasado 20 de septiembre. El expediente se refiere en concreto al uso de las plantas primera y sótano del edificio de la calle Acera del Casino, 9.

"El nuevo convenio se quedó en el aire con el anterior equipo de Gobierno, con Francisco Cuenca como alcalde. Entonces entramos en periodo electoral y no se aprobó", aclara Martín-Vivaldi, que defiende que, aunque la normativa impide una prórroga superior a los 30 años, ellos son una nueva institución a nivel jurídica. "Antes era una obra social de una institución bancaria y ahora es una fundación. La fundación era ordinaria, no era CajaGranada", argumenta.

Un gran contenedor cultural

Para Antonio Cambril, portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento, la sala de exposiciones en Puerta Real es "el único espacio potente en el centro de la ciudad". "Acabar con algo sin saber porque va a ser sustituido es cuanto menos inquietante. Es un espacio vital en el centro de la ciudad. Nos sorprende que no se haya dicho aún qué uso cultural se la va a dar", recrimina Cambril. El Ayuntamiento adelanta a este periódico que en su lugar abrirán "un gran contenedor cultural", cuyo proyecto al completo se terminará de definir esta misma semana. "Mientras tanto se le dará un plazo de seis meses a la Fundación para que tengan un margen de maniobra", asegura el Consistorio.

¿Qué va a perder esta ciudad si CajaGranada se muda? "¿Qué sala funciona de manera regular en el centro como sede de exposiciones temporales? Tenemos el Centro Guerrero y Condes de Gabia, centros que lleva la Diputación. La sala lleva desde hace 30 años manteniendo un nivel de programación no equiparable a ninguna institución de la ciudad", recalca Miguel Arjona, responsable de exposiciones temporales en las salas de Puerta Real desde hace 20 años. "Ya no somos una obra social, una fundación vinculada a una entiedad financiera. Tenemos unos fines y nos dedicamos a ello. En la sala de ha visto un Francis Bacon, un Greco. Eso en la época de más pujanza", continúa.

En los últimos años, las salas de Puerta Real han acogido muestras de carácter internacional como El rostro de la leyenda, una exposición del fotógrafo de las estrellas Terry O'Neil. Además, la Fundación CajaGranada también ha fijado su foco en lo local. El emblemático alpinista británico Chris Bonington visitó el espacio en 2015 cuando se inauguró la muestra Volando a ras de nieve, donde recordaban los 100 años de esquí en Sierra Nevada. El año pasado, rindieron homenaje al genio granadino Manuel Gómez-Moreno en el centenario de su muerte.

"No hay ninguna institución local que le dedica tanto a espacio a temas locales. Aún así, nosotros tenemos una programación más ecléctica con estándares de calidad medios altos", subraya Arjona. La siguiente será una exposición de belenes del mundo coincidiendo con las fechas navideñas. Entre las piezas, procedentes de una colección particular de Madrid, hay un gran belén napolitano, o belenes procedentes de África, de América Latina, de cuatro continentes.