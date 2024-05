José Hernández Pastor, el contratenor que da nueva vida a la música antigua: "El Barroco es la época en la que comenzamos a identificar compositoras"

El próximo lunes 13 de mayo comenzará la novena edición del Festival de Música Antigua de Granada. Será la puesta de largo a todo el trabajo de un equipo liderado por Aziz Samsaoui, que a lo largo de todo un año y con un lema, que en esta edición será la mujer, han trabajado. Granada y sus espacios patrimoniales se poblarán de propuestas musicales venidas de toda España y de muchos otros países, como Alemania, Túnez, Turquía...En el Centro Cultural Gran Capitán, que data de finales del siglo XIX, el viernes 24 de mayo a las 20:00 se estrenará La Venus del Espejo. Un programa que gira en torno al año Velázquez y en el que se recrea la música que pudo escuchar el genio sevillano a lo largo de su vida en Sevilla, en Madrid y especialmente en sus estancias en Italia, donde en el mundo de la música, algunas mujeres tuvieron una importancia muy grande, como Barbara Strozzi o Francesca Cavalli.

Es una recreación, pero es perfectamente plausible que Velázquez, que conoció los lugares más prestigiosos de la italia del barroco para comprar obras de arte para el rey Felipe IV, pudiera asistir a conciertos con estas mujeres como protagonistas. En cualquier caso, La Venus del Espejo, recrea música de época con el Coro de Cámara de Granada y el Coro de la Universidad Pablo de Olavide, encargados de la parte vocal. Un ensemble de lujo en la parte instrumental y la sublime voz del contratenor José Hernández Pastor. Conversamos con él.

-Se estrena en el Festival de Música Antigua de Granada. ¿Qué expectativas tiene?

-Pues efectivamente me estreno en el FMAG y es un gran placer porque para mi es una ciudad con una historia tan presente que, los que nos dedicamos a la música antigua, nos encontramos en un contexto que ayuda mucho a esa tarea de imaginar, recrear, cómo sería la música de tiempos pretéritos.

-¿Cuál es su relación con Granada?

-Mi relación con Granada es una relación de mucho cariño. La conocí de estudiante en un viaje de estudios, y me impactó. La habíamos estudiado en Historia del arte y la realidad superó el contenido de los estudios. Es una ciudad maravillosa y tan acogedora para los estudiantes que me sentí como en casa desde el principio. Las veces que he podido visitarla después como cantante o por ocio han sido siempre muy felices. Es una ciudad que siempre me acoge serena, bella como es y tengo muchas ganas de hacer música en esta ciudad.

-¿Qué programa presentará?

-Presentamos La venus del espejo, que gira sobre la figura femenina en la historia de la música desde varios ámbitos: desde música colonial, barroca, renacentista. Pienso que es un programa muy completo porque refleja la figura femenina desde ámbitos muy diversos y complementarios.

-¿Qué importancia tienen las barrocas italianas como Francesca Caccini o Barbara Strozzi?

-El barroco es una época en la que ya comenzamos a identificar a compositoras que por suerte podemos reconocer y cuya trayectoria es trazable. Barbara Strozzi es quizá la compositora más conocida y también Francesca Caccini, que felizmente aparecen en este programa que presentamos. Barbara Strozzi además está acompañada por una biografía muy interesante, en parte la obra que interpreto Que si puo fare, de ella, podría estar relacionada con un episodio de abuso que parece que pudo sufrir por parte de un personaje poderoso. Respecto al aria de Cavalli, el protagonista se enamora de la luna, que siempre ha sido una imagen de lo femenino, en este caso Semele, y es un canto a esa figura femenina en abstracto.

-¿En qué momento artístico se encuentra?

-Yo diría que es un momento dulce, en el que la experiencia se ha desecho de las tensiones de la juventud y hay ciertos aspectos que ya no busco sino que encontré. Estoy feliz, hago la música que me apetece, y se me permite hacerlo así. Me siento en ese sentido un artista que propone maneras de concebir la música, la historia, la propia poesía, que es tan importante en este repertorio y con una acogida muy satisfactoria

-¿En qué proyectos anda?

-Está muy presente una beta de programas a solo, a capella, como “en alas del espíritu”, que es un recorrido por el canto gregoriano con textos místicos. Evocan a alguien que parte de la oscuridad y a través del canto, de la belleza y de las melodías va llegando a la luz. Otro sería “el canto de la sibila” del siglo XV, en el que interpreto a una sibila y cómo va anunciando las calamidades que esperan en el juicio final. Y retomo el formato más habitual de recital barroco en el que este verano tendré varias actuaciones con repertorio inglés e italiano.

-¿Algo que se quede en el tintero?

-Considero que en la música como en otras facetas del arte, tenemos la oportunidad de transmitir belleza, que es amor, que es una energía que nos sana y nos nutre.