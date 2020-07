Es la primera vez que tocará con público tras el confinamiento y su voz resonará con dulzura bajo los acordes del acústico. Ana Fernández-Villaverde, conocida como La Bien Querida, actuará este sábado a las 22:00 en el Centro cultural CajaGranada dentro del ciclo Conciertos en la cuarta fase. Tras varios proyectos a sus espaldas y muchos discos publicados, la artista bilbaína lanzó Brujería el año pasado. La cantante prepara ahora prepara su nuevo elepé, cuyo adelanto se titula Un gatito. El tema principal de sus letras suele ser el amor y el desamor, y profundiza sobre la forma que tiene éste de obligar al ser humano a aceptar pequeñas taras que de otra forma ni se plantearía aceptar.

-Empezó su andadura en el arte a través de la pintura. ¿Sigue haciéndolo?

-Sí, sigo pintando cuando tengo tiempo, ya que la música ocupa el mayor tiempo en mi vida.

-Tras seis trabajos y varios singles, sacó en 2019 Brujería. Este último disco de estudio ha tenido una muy buena acogida. ¿Qué curiosidades podría contarnos de él?

-Intenté hablar del amor a través de la brujería porque cuando uno se enamora siente como un embrujo. Eso es lo curioso del disco. En el físico, están las canciones y cada canción tiene su propio hechizo, el propio disco se abre y es un altar. De esta forma, puedes hacer los hechizos que propongo.

-La actuación será en acústico. Es un formato con el que está familiarizada. ¿Podría hablar de cómo será el directo?

-Exacto, el concierto será en acústico con Manuel Cabezalí, del grupo Havalina, que ha tocado conmigo en muchas ocasiones. En este recital repasaremos mi discografía completa, así a pelo. Es bonito porque las canciones quedarán desnudas, como cuando las compongo.

-¿Cómo funciona su proceso de creación?

-No dejo de pensar en canciones y luego tengo un espacio en casa, donde tengo mis libros y mis cosas. Normalmente compongo con la guitarra, a veces primero guitarra, a veces a la vez. Me inspiro en las cosas que me pasan, pero hay parte fantasía y realidad. Cuando estoy escribiendo, me creo lo que escribo.

-Ha sacado un nuevo single, titulado Un gatito. ¿Es el comienzo de un nuevo disco?

-Cuando cierro un disco ya estoy pensando en el siguiente. Además ahora estoy trabajando en varias cosas a las vez. Lo curioso se este single es que está producido por Alizzz, quise hacer una canción con rollo urbano y quería producirlo así. Pero claro, sin perder tampoco la tradicionalidad o el clasicismo. También estoy trabajando con Jota de Los Planetas y Julio de la Rosa. Llevo varios días con eso. Otra cosa que hice es un cameo en una película, pero no puedo decir más todavía. Intento estar ocupada constantemente para no pensar en el mundo que estamos dejando.

-Tras varias colaboraciones, ¿con quién le gustaría trabajar?

-Me encantaría poder cantar con Robe Iniesta.

-Aparecen nuevas bandas y se empieza a crear de nuevo en este país una especie de apoyo entre artistas y bandas emergentes. ¿Qué opina?

-Grupos siempre ha habido, pero se les prestaba menos atención. Siempre hay gente con cosas que decir. La música independiente se ha comido al mainstream y todos los festivales indie cogen a gente del mainstream. Pero siempre hubo muchos grupos. Nos apoyamos porque estamos en la música y siempre ha habido buen rollo. Supongo que en otros sectores será igual.

-Los primeros pasos en la música siempre son difíciles. ¿Cómo comenzó su carrera?

-Nunca pensé que me iba a dedicar a la música, era pintora y amiga de Jota. Me compré una guitarra y comencé con las canciones pop de cuatro acordes. Jota me animó a ponerme a componer. "Seguro que se te da bien", me dijo. Fue poco a poco. Estoy contenta porque me he ido labrando una carrera. Es fácil empezar y triunfar al principio, lo complicado es mantenerte ahí siempre y por ahora me va bien. Estoy orgullosa de mi misma.