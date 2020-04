The Beatles. La sola mención de su nombre no requiere de más explicación ni búsqueda de pretexto o conexión alguna con el confinamiento que justifique su aparición en este analítico cancionero. Sencillamente, son los Beatles. Y como en este abril se han cumplido cincuenta años del anuncio oficial de su separación, pues dediquemos siquiera un día al recuerdo y homenaje de su legado que, por sí solo, merece ser escuchado a cualquier hora de cualquier día durante cualquiera de los doce meses del año, haya o no haya coronavirus o reclusión por medio.

Como cualquier tema, canción, título resultaría apropiado, finalmente el comité de expertos que asesora a este cancionero analítico ha optado por presentar sones y acordes de 'Let it be', que fue la última aportación conjunta de los cuatro de Liverpool (¡Ojo! hablamos de los 'cuatro' músicos de Liverpool y su separación en abril de 1970. No confundir con los 'cuatro' de Liverpool de 2019, que esos fueron en mayo...), imprescindibles para entender la segunda mitad del siglo XX y no solo desde el punto de vista artístico. 'Let it be', traducido como 'Déjalo estar' o también 'Déjalo así', un título que evoca toda una intocable trayectoria anterior. Tan intocable que los inevitables Mustang no se animaron a grabar la versión española, conmocionados, tal vez, por la orfandad en que quedaban a partir de la separación de Paul, Jhon, George y Ringo.

Este 'Let it be', título que en su traducción al español, 'Déjalo estar', parece remitir al poema de Juan Ramón Jiménez, "no le toques más / que así es la rosa", una expresión críptica que sugiere brevedad sin afectación cuando se trata de definir la belleza, es obra de Paul Mac Cartney y para la historia ha quedado que fue compuesta después de soñar una noche con su madre, que falleció cuando el músico tenía 14 años. Una inspiración onírica que está presente en la obra de Mc Cartney, porque también 'Yesterday', otra de las creaciones cumbre de Beatles, tiene el mismo origen. En 'Let it be', aparte de alguna interpretación religiosa, algunos han visto una apelación a la unidad del grupo ante la separación presentida: "Aunque puedan separarse, / todavía hay oportunidad de que lo entiendan, / habrá una respuesta: / déjalo estar".

En realidad, la separación se había producido mucho antes, a comienzos de 1969, pero no se hizo oficial mientras se ajustaban las cuestiones legales por el reparto de derechos y se ultimaba la grabación y lanzamiento de este último disco. Para 1969 en que, en enero, se registra la grabación en el tejado de los estudios de Abbey Road en que aparecen los cuatro 'beatles' juntos por última vez, ha pasado una década desde que se reunió el grupo y aquellos adolescentes divertidos ahora viven cada uno en mundos diferentes donde ya no los une ni siquiera el genio musical y creativo de Lennon y Mc Cartney. Toda una historia de tensiones que aflora durante la grabación del LP, en principio ideado para mayor gloria de otra de sus canciones, 'Get back', pero que cedió ante 'Let it be' y todo su simbolismo como testimonio de herencia y de una separación que haría imposible a partir de ese momento la creatividad que los elevó al olimpo musical donde no existe tiempo ni espacio.

Un legado que contamina en positivo la historia de la música a partir de su aparición. Una irrupción en los años 60 de la música que marca el antes y el después, con su fenómeno emergente de 'fans' frente al escándalo de la 'gente bien' de la época. Unos conciertos de masas con unos medios técnicos rudimentarios que escuchados ahora producirían sonrojo en cualquier grupo de medio pelo de hoy. Baste decir que la 'salida' del sonido musical en el Shea Stadium de Nueva York, donde actuaron los Beatles ante cien mil espectadores en el verano de 1965, se hacía por los altavoces en los que se dan las alineaciones. El cansancio de esas giras, a las que pusieron fin poco después, la irrupción de Yoko Ono (con la que Lennon transgredió una 'regla sagrada': las chicas de los músicos no iban a los ensayos), la presión del grupo cuando incursionaron en el mundo de las drogas, a las que Mc Cartney era reacio... Todo ello unido al desgaste de la convivencia entre el grupo originario de desenfadados adolescentes que ahora había evolucionado a la madurez con visiones distintas de la vida... terminó por romper el grupo.

The Beatles. Cualquier día es bueno para escucharlos. En las horas muertas de este confinamiento, también. 'Let it be', déjalo estar.