Agosto de difuntos

Esi les preguntara que tienen en común personajes históricos tan dispares como Manolete, el torero; Elvis Presley, el cantante; Diana Spencer, princesa de Gales; Blas Infante, político; Federico García Lorca, poeta; o Ángel Nieto, piloto de motociclismo, estoy seguro que la mayoría de ustedes pensarían, de primeras, que todos ellos tuvieron muertes violentas. En algunos casos por desafortunados accidentes que el azar cruza en la vida, caso de Nieto o Diana; en otro por el riesgo propio de su actividad, caso de Manolete y puede que por ser famoso y adorado el de Elvis; o por la intolerancia y capacidad de generar destrucción del ser humano en los casos de Infante y Lorca.

Si han mantenido en memoria el título de este Cajón quizás hayan adivinado en primer lugar que lo que une a todos ellos es que su fallecimiento acaeció en este mes dedicado al divino emperador Cayo Julio César Octaviano, más conocido como César Augusto, quien por cierto falleció en agosto según nuestro calendario, pero que no era el suyo en su momento sino el de su tío abuelo el divino Julio César.

Les aseguro que no he buscado fechas, en todos los casos sabía que esas muertes habían ocurrido en este mes estival. Y si me preguntaran por famosos fallecidos en algún otro mes no sabría decirles. En algunos casos hasta podría recordar la fecha con exactitud. La de Federico anda entre el 15 y el 18, según consulte fechas en diferentes publicaciones; pareciera que es tan difícil fecharla como encontrar sus restos. Reconozco que de los otros personajes no les podría dar el día fijo, salvo en el caso de Diana de Gales y de Manolete.

Estoy seguro que el 31 de agosto los noticieros de todo el país nos mostrarán imágenes de la princesa de Gales y habrá flores en los palacios ingleses o donde corresponda ofrecerlas. No estoy tan seguro de si se volverá a recordar que el 29 de madrugada fallecía en 1947 el torero Manolete. Dada la corriente antitaurina que existe puede que ya se opte por olvidarse o lo mismo a algunos les da por decir que se lo tenía merecido por maltratar a los animales. Se ha dicho hasta de un menor de ocho años.

No se sorprendan, hay presidentes que dicen que los puentes se caen porque la Unión Europea les impide gastar en mantenimiento y otros que utilizan el recuerdo de fallecidos asesinados en agosto para decir que España es un Estado injusto. Será que el calor de agosto les afecta. Vale.