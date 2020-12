Estamos marcados. Somos la pesadilla de cualquier matemático. Esquinas llenas de X imposibles de despejar. Se usa para referirse a una incógnita, la misma que me suscita la nueva marca que representa a la ciudad.

"Esta imagen demuestra la ambición de nuestra sociedad por crecer, desarrollarse y trasladar una imagen moderna al mundo", leo en declaraciones pasadas del alcalde ¿Una equis demuestra ambición por crecer y desarrollarse? Mi cerebro se llena de dudas y la expresión (con equis) del rostro debe trasmitir la perplejidad que siento. "Lo único que le faltaba a una ciudad que lo tiene todo para ser reconocible internacionalmente", declaraba el Delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez, ¿Una equis le faltaba a Granada? Internacionalmente habría que poner un desplegable explicativo (con x también) y en él, los propósitos, sin duda convincentes, que la empresa Alternativa Comunicación propuso para el logo: "Basado en la geometría y en las proporciones matemáticas de los azulejos de la Alhambra…". Así sí… El problema es que nadie ni internacionalmente, ni nacionalmente, ni localmente con sólo ver la equis en un cartel verá las proporciones matemáticas de unos azulejos ni el símbolo "por" de la multiplicación, y en sus colores no habrá otra relación que la que marcan Google o Gmail, que son los mismos, arraigados en nosotros con más consistencia que el propio ADN. Lo único que los ojos ven, al mirar, es una equis y todas las evocaciones que lleva a priori tanto internacionales como nacionales como locales: utilizada para señalar la posición precisa en un punto amplio. Quizás esto eliminaría "la sorpresa" de los 200 inmigrantes que aterrizaron en Granada procedentes de Canarias y quizás alguna de las múltiples equis indique el lugar concreto de su ubicación actual y podamos tachar con otra equis la condición de "desaparecidos". Porque la equis es señal de tachadura. Es el "signo que, en un escrito, sustituye el nombre propio de una persona, bien porque se ignore o porque se quiera ocultar" define el DLE. La equis, por tanto, evidenciaría a quien dio la orden de ese traslado siniestro, u otras órdenes. Se me agotan los caracteres para seguir enumerando lo que la x arrastra consigo, el sexo y su vigesimoséptima letra del abecedario referida a todo lo concerniente con lo prohibido, el empate... Consolémonos con que es la marca donde se ubica el tesoro en los mapas de los piratas, sólo habría que encontrar el mapa y el lugar oficial de los piratas. Me pregunto donde está la granada tan nuestra tan cercana, menos próxima a una cruz y sus diferentes formas, ansada, gnóstica, gamada…