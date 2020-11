Camino de Teruel

No hay ninguna vía dedicada a Teruel en Granada, pero debería haberla; primero, porque en Teruel sí hay una calle Granada. En segundo lugar, porque un partido de allí, Teruel Existe, se ha convertido en valedor de las reivindicaciones ferroviarias de Granada.

No tenemos calle Teruel, pero sí un Bar Teruel en la Chana. Este es el barrio que atraviesan los trenes que salen de nuestra ciudad. Son pocos y poco prácticos. Si usted hubiera viajado ayer desde Granada a Teruel en coche habría tardado seis horas. Si lo hubiera hecho en tren, habría necesitado once horas y media con la combinación más rápida, tras pasar por Antequera, Madrid y Valencia y gastarse al menos 141,70 euros.

Nadie se plantea viajar en tren desde Granada a Teruel o Murcia. Tampoco pueden recurrir las empresas granadinas al ferrocarril para transportar mercancías.

La economía de Granada y el medio ambiente planetario necesitan que se apoye el tren electrificado. Por eso algunas personas (junto a Mercagranada y la UGR), colaboramos con la Plataforma Granada por el Tren. Esta se reunió con los principales partidos de la provincia para pedirles que presentaran enmiendas a los Presupuestos en apoyo del paso del Corredor Mediterráneo por Granada. La acogida fue muy buena. Presentar enmiendas es más fácil cuando se está en la oposición, pero los partidos del gobierno también estaban por la labor. Asistí a una reunión con cargos electos del PSOE y me sorprendieron el nivel de la representación (parlamentarios andaluces y nacionales, una diputada europea y el portavoz municipal) y el compromiso con el tren. Salimos contentos. Sin embargo, el PSOE finalmente no ha presentado las enmiendas que les solicitaban sus parlamentarios granadinos: parece que Hacienda no ha dado el visto bueno.

Los principales partidos de la oposición sí han presentado enmiendas. Cualquiera sabe si lo habrían hecho de estar en el Gobierno. Los partidos nacionales quieren demostrar que velan mejor por el interés general que los que tienen una agenda más local. Pero que el Corredor Mediterráneo pase por Baza y Granada desde Almería no sirve solo al interés particular de la provincia, sino al interés general. Teruel Existe lo ha entendido así y ha presentado enmiendas para desarrollar tramos de ferrocarril por todo el país.

La calle, plaza o camino de Teruel tendría que estar, como el bar, en la Chana: por donde llegan los trenes.