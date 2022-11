El Gordo de Navidad

Justo dentro de 31 días estaremos pendientes de la Lotería de Navidad. Granada estará también por esas fechas pendiente de la decisión del Consejo de Ministros sobre qué ciudad será sede de la nueva Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Esa decisión no depende de la suerte sino, en principio, de un concurso con unos baremos perfectamente definidos y delimitados. Lo de la agencia no es cuestión de lotería aunque sí pueden entrar en el bombo otros factores, como el político. En su carrera por este nuevo organismo estatal, que vendría a adelantar los planes de esta ciudad para convertirse en un foco tecnológico de primer nivel, Granada tiene claro que tiene que luchar contra una duda en la que está instalado el Gobierno de España: conceder la sede a Granada (si el concurso demuestra que es la mejor candidatura técnicamente hablando) o no conceder dos agencias a Andalucía, toda vez que a Sevilla todos tienen claro que le darán la Agencia Espacial solicitada.

Fuentes gubernamentales han admitido recientemente esta disquisición. Si Granada quiere rascar algo en esta carrera por la nueva ola de descentralización -que puede acabar centralizando aún más lo centralizado (Seviila y Barcelona, por ejemplo quieren nuevos organismos públicos)-, sus líderes institucionales y políticos deben echar el resto y dejar claro a quien corresponda que por justicia, por oportunidad, por deuda histórica, por mérito, por realidad consolidada de un nuevo ecosistema empresarial, por necesidad…, Granada merece ser sede de la nueva agencia. Algo que no es incompatible con la sede espacial para Sevilla. Se la ha ganado, también, por méritos propios.

Es el momento de Granada. Creo que nuestros primeros espadas deben implicarse en defenderlo en estas próximas semanas. Confío en que el presidente de la Junta se implique en ello (sin dispersar esfuerzos hablando de la agencia de salud que ahora no está en liza). La misma confianza tengo en Gerardo Cuerva, nuestro más alto representante empresarial provincial que trabaja siempre por su tierra desde la vicepresidencia de la CEOE y la presidencia de la CEPYME.

Hemos vivido unos días en Granada de importante carga de autoestima con la presentación de la candidatura el pasado miércoles, en un acto en Madrid organizado por Europa Press; y con la firma, al día siguiente, del acuerdo entre España y Croacia para impulsar el acelerador de partículas en Granada, que comenzará a ser realidad en dos o tres meses.

Quiero quedarme con las sensaciones que en Madrid y en Zagreb ha dejado la delegación granadina, incluso entre ministros y reyes: no se han sorprendido gratamente del potencial y el talento de Granada. No. No se han sorprendido porque ya lo conocen bien. Les ha llamado la atención, gratamente, la unidad con la que está operando Granada. No es fácil ni de conseguir ni de mostrar. Granada lo está haciendo bien y puede ser algo determinante para nuestras aspiraciones. Para esa lotería si hemos comprado todas las papeletas. ¡No vayamos a perderlas, por Dios!