Irse de otras y otros

Esperaría que toda una ministra, y me daría igual que fuera un ministro, tuviera otra explicación más profunda para comentar el suceso de la aprobación del sindicato de trabajadoras sexuales o como quiera que lo denominen. Ciertamente que ver en el BOE con las siglas de tu propio ministerio el tema en cuestión le debió provocan un grave berrinche. Es más, y para ser futbolísticamente precisos, lo que le ha pasado a la ministra es que le han metido un gol por toda la escuadra pero además en propia meta pues alguien de los suyos se lo coló. Y claro, es como aquel defensa que se mete un golazo, por la escuadra, en su portería y el portero (la ministra) le dice: ¿pero qué haces tío?

Acudir al símil futbolístico, fútbol es fútbol, quizás sea una forma de evitar la compleja realidad que hay tras el mundo de la prostitución. O si queremos simplificar como tajantemente dice este gobierno feminista: es algo ilegal y debe perseguirse. En tal caso me pregunto por qué no se persigue a todos los que hacen uso de esta actividad ilegal. Se suele hacer en lugares públicos o en locales bastante identificados. La inmensa hipocresía que rodea al tema me sonroja.

Dudo que exista unanimidad entre los miembros del gobierno acerca de cómo tratar la prostitución y si legalizarla o no; no hay más que ver el muy diferente tratamiento en algunos países de la Unión Europea. ¿Serían perseguidos por la justicia los españoles que visitaran algunos barrios de ciertas ciudades holandesas o alemanas? ¿Haríamos como en ciertos formularios que se rellenaban al entrar en los Estados Unidos donde se preguntaba si se iban a realizar actividades contra el país?, y por ejemplo le preguntaríamos a nuestros turistas: ¿Piensa usted "irse de otras u otros" durante sus vacaciones en España?

Estoy seguro que nuestro progresista y feminista gobierno encabezado por el adalid Pedro se va a tomar el tema muy en serio y no va a permitir que le metan más goles en propia meta, al menos en esta cuestión. Si hace falta puede recurrir al VAR (ya saben lo del videoarbitraje), de hecho ya lo ha pedido, y se anulará el gol, es decir se impedirá que exista semejante organización. Creo además que, en pureza, lo que debe pedir a todos sus ministros y ministras es un certificado de buena conducta donde consté que ninguno y ninguna se fue de otras y/o de otros. Vale.