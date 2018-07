¿Llorones o "leones"?

La semana pasada animaba a los granadinos a empoderar a Granada para de una vez por todas conseguir su reconocimiento como territorio histórico. Y esto, que podía ser objetivo común e ilusionante para todos los granadinos, se tornará probablemente en complicada empresa por la abulia y el desapego de unos, por la oposición de otros sólo para no compartir objetivos con formaciones civiles o políticas que no sean la suya, y por la desinformación de otros, que tachan de independentista a todo lo que no huela a Junta de Andalucía.

Como siempre la que perderá será Granada, y los granadinos, que mucho deberíamos aprender de los leoneses, que han conseguido que el Gobierno reconozca explícitamente la vigencia de la Región Leonesa y su composición por León, Zamora y Salamanca, en dos respuestas de 9 de julio pasado a varias peticiones de informe sobre bienes de esta Región que están en museos estatales, planteadas por el Colectivo CCRL a través del senador Mulet.

Pero aquí ni esa mínima concesión lingüística en un simple papel sin valor jurídico se conseguirá, porque los políticos nos culpan de la postergación de Granada a los granadinos, que no paramos de lamentarnos y que no aportamos más que llanto, quejido y envidia, y los granadinos culpamos a los políticos, que sólo piensan en mantener sus sillones por encima de los intereses de Granada y los granadinos, que deberíamos ser su única prioridad ya que supuestamente nos representan.

Pero es más, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, que es irrenunciable, el artículo 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones que la integran, y los leoneses, que parecen unidos para defender como "leones" su región, seguro que instan este derecho ex artículo 143 CE, con sus consiguientes beneficios económicos y políticos.

Y en Granada seguiremos como hasta ahora, empobrecidos, postergados, aislados sin AVE -ahora con el silencio cómplice de Ayuntamiento y Junta porque en Madrid gobierna el PSOE-, con un aeropuerto que cierra a las doce, sin infraestructuras de primer nivel, sin tejido empresarial de envergadura, sin gestionar ni la Alhambra ni Sierra Nevada, sin peso ninguno y lo que es peor, sin perspectivas de cambio a pesar del nefasto balance de los últimos 40 años.

Mientras los leoneses luchan por su región, a los granadinos ¿tantos años aciagos no nos van a hacer reaccionar? Si no es así, llevarán razón quienes nos tildan de llorones. Ya saben, o "leones" o llorones…