Mañana se celebran las elecciones generales en una convocatoria que tiene una enorme importancia, dados los desafíos que el Gobierno que surja de las urnas tendrá que afrontar a partir del día después.

Y es eso lo que me parece relevante: el día después. Y hay que mirar al día después porque entraremos en una nueva etapa en la que serán cuestiones clave, al menos, las siguientes.

Por una parte, aceptar el resultado electoral sea el que sea. En democracia, la aceptación de la voluntad popular es un asunto esencial y debo señalar que en la campaña electoral se han dejado caer desde la derecha política acusaciones más o menos veladas, que pueden buscar cuestionar un eventual resultado adverso para el PP.

Este es el caso de las afirmaciones de dirigentes populares relativas a que las elecciones se han convocado en pleno verano “para que la gente no vote”. O cuando Feijóo alentó a los carteros a entregar los votos a los ciudadanos que lo han solicitado por correo “con independencia de sus jefes”. Afirmaciones como estas apuntan claramente a generar sospechas de fraude electoral.

Por otra parte en segundo lugar, el día después y si nadie obtiene mayoría absoluta, cabe la posibilidad de que entremos en un periodo de negociación entre las fuerzas políticas, previo a la investidura.

Ya me gustaría en ese caso que la ciudadanía pudiera conocer el contenido de los eventuales acuerdos y cómo se afrontan en ellos los desafíos clave de la nueva legislatura que son otros que la sostenibilidad de las pensiones, de la sanidad y del sistema de atención a la dependencia.

Estos asuntos están relacionados con la fiscalidad y su necesaria reforma para hacerla más justa aportando más quien más tiene. Y otros desafíos como el cambio climático, la digitalización de nuestra economía y la modernización de la política laboral para adaptarse a los cambios tecnológicos, me importan desde el día después del 23J.

Así que asuntos como los señalados y otros no abordados por falta de espacio son los que tendremos que analizar a partir del lunes. Ah! Y ver cómo evitar que un candidato a presidente no pueda permitirse nunca más el lujo de no acudir a un debate al que la ciudadanía tenemos derecho.