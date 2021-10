Sacar de contexto

Las personas de bien rezan por Su Santidad para que conserve el buen uso de sus facultades mentales". Leída así la frase parece un buen deseo. Pero es una frase sacada de contexto. Para reconstruir el contexto que he eliminado, debería decir que la frase se inicia con un "por otra parte", pues en realidad este supuesto buen deseo nada tiene que ver con la noticia en el que va inserto. El artículo se llama Una española en Nueva York, publicado en el diario Libertad Digital. La noticia se refiere al viaje de la presidenta Ayuso a Nueva York, y en lugar de narrar los grandes éxitos conseguidos para la comunidad que representa, se centra más en criticar a los que la critican. Se cita la visita al jefe de opinión del Wall Street Journal, pero nada se menciona de que el ilustre paso de la presidenta por las instalaciones del diario no ha sido recogido en sus páginas, eso sí, a sus pies toda la prensa española que no se plantea porqué la presidenta no está en la convención del PP. En negrita se resalta que está para "defender el buen nombre de España", como si España en lugar de un único nombre constase de varios, uno bueno, uno malo, o tal vez podamos decir como aquel: en dos palabras: Es paña; en negrita aparece que la presidenta "defiende el legado español en Estados Unidos y refuta teorías y modas indigenistas". Pero no se cita la sentencia lapidaria que Ayuso ha dejado a la prensa: "El indigenismo es el nuevo comunismo". Para justificar el disparate, escribe el columnista: "es harto improbable, salvo causas de fuerza mayor, que el obispo de Roma -parece que dejó de ser Su Santidad- considere que los sacrificios humanos de mayas, incas o aztecas puedan ser considerados rasgos espirituales de civilizaciones avanzadas. De ahí la sorpresa que en cabezas bien amuebladas pueden provocar las consideraciones de Bergoglio -se refiere a que el Pontífice ha pedido perdón a México por los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización en la conquista de América- para agradar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador." Sacada de contexto la frase inicial parecía un buen deseo, leyendo la noticia completa, construyendo el contexto, parece casi una amenaza, una instigación a que el Papa, reducido a Bergoglio, recapacite, se retracte, porque los indígenas como los comunistas son caníbales que devoran inocentes los domingos con la cervecita. La Inquisición no entra en "cabezas bien amuebladas" ni las acciones asesinas de católicos de pro como Videla, Pinochet o Franco. Dentro del contexto duele ver cómo se hace fuerte el analfabetismo y la amenaza, sea a quien sea, incluido el Papa. Sacado de contexto el título del artículo parece como si Ayuso fuese la única española en pisar Nueva York. Así se sentía el necio cuando salía del pueblo y pisaba la ciudad.