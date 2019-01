Si, en la cara oculta de la Luna, junto a la sonda china Chang'e-4, parece haberse ubicado Cs, que le da igual 8 que 80 en cuestiones ideológicas con tal de arañar unos tristes votos a la izquierda.

Con decisiones veleta y pésimos asesores, Villegas y Girauta oscilan junto a Rivera -casi siempre en la cara oculta- y arriman o desarriman a Arrimadas según convenga, temerosos de que desbanque a Albert, aunque en Andalucía, cual candidata, la han paseado hasta la extenuación.

Hasta el grotesco CIS de Tezanos -más ridículo aún tras su tercer cambio de metodología- pronostica una bajada para Cs, porque no se puede decir digo y luego diego con tal de pescar algunos votillos, sin reparar en todos los que van a perder. El otro día un taxista me dijo indignado que había votado a Cs, pero que estaba arrepentido por sus continuos vaivenes y que en las próximas votaría a Vox, y días atrás otro taxista me comentaba contento que tras su indecisión sobre Cs pasó a tener claro que debía votar a Vox en las autonómicas.

Esta ideología veleta la escenificó ayer mismo Villegas en la Sexta, que, ante unas declaraciones de Rivera de hace 3 años sobre que había que proteger a los hombres de una violencia que no debía denominarse de género sino doméstica -justo lo que demanda ahora Vox-, intentó hacer encaje de bolillos para convencernos de que no se refería a eso y que son un partido de consenso. Bochornoso, todo vale para alejarse del nuevo satanás, antes está Podemos, da igual que quieran subvertir el orden constitucional o que estén a favor de la independencia de Cataluña. Con tanto bandazo ideológico en lo que va a haber consenso es en no votarles.

En la cara oculta de la Luna parece estar también su valido, Manuel Valls, que necesita lecciones urgentes sobre la situación política en España si es que quiere rascar algún voto en Barcelona. No contento con demonizar a Vox y querer imponer su criterio en Andalucía -debería de haberse postulado para la Junta en vez de para alcalde- ahora se desmarca de Cs y propone un pacto con PSOE y PP para aislar a Vox. Tendrá amnesia sobre sus declaraciones xenófobas a 6 meses de las europeas y municipales de 2014 exigiendo la expulsión de los gitanos de Francia por estar asociados a la mendicidad y la delincuencia, y también sobre su condición de masón del Gran Oriente francés entre 1989 y 2005, logia que desde el siglo XVIII no destaca precisamente por su cariño a España.

A este paso se quedarán en la cara oculta de las urnas…