Después de 40 años de régimen clientelar y parental socialista, y de defender 40 razones para no votar a Susana Díaz, me satisface por fin poder asistir a un cambio de gobierno en Andalucía tras las elecciones del domingo ¿Dónde está ahora el descarado CIS de Tezanos? Lógicamente en mute.

Resulta patético que tras la decisión soberana del pueblo, Susana Díaz y Pablo Iglesias quisieran convencernos la propia noche electoral, ejerciendo esa superioridad moral que se arroga la izquierda, de que las fuerzas constitucionalistas debían unirse contra Vox, por ultra derechista, anti democrático, fascista, xenófobo, racista…, para que ella siga gobernando tan ricamente durante otros 4 años más y sigan también sus 24.000 enchufados, puestos a dedo en sociedades públicas y pagados con nuestro dinero. Desde luego que si Cs le diera su apoyo en vez de al PP estaría firmando su muerte política, aunque lo veo imposible.

Y es que con absoluto descaro y menosprecio al voto popular ambos sujetos excusaron sus malos resultados en que Vox es un partido anticonstitucionalista, cuando los socialistas gobiernan en Madrid con el apoyo de independentistas radicales, incluido el xenófobo Torra, que sí que son anticonstitucionalistas y quieren acabar con España, los mismos con los que se reúne Iglesias -que también quiere acabar con el orden constitucional- para pactar los PGE en la cárcel. Y qué decir de la inconstitucional bandera republicana que lucen como divisa en cualquier reivindicación.

Ya está bien de mentir, la mayoría ciudadana ya no les cree, y menos aun cuando Díaz ha hecho bandera de su campaña el repetir machaconamente que Vox defiende la violencia contra la mujer, cuando lo que reclaman es la igualdad de todos ante la ley, ya que es un hecho objetivo que la legislación de género vulnera el artículo 14 de la Constitución.

Ya está bien de la imposición ideológica de la izquierda, de que decidan el estándar de lo políticamente correcto y de lo que no, de su doble moral, esa que ya anuncia movilizaciones contra la decisión de las urnas mientras justifica a los independentistas. Si Vox es un partido anticonstitucional ¿por qué no lo denuncian para su ilegalización? Sencillamente porque no lo es.

Y que el doctor Sánchez agarrado a su sillón vaya tomando nota del hartazgo ciudadano contra la desmembración de España y la degradación de las instituciones que él y sus socios independentistas están provocando.

Por fin vamos a ver un cambio en Andalucía. Por fin…