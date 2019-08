Los espetos, en peligro en Almuñécar y La Herradura

El olor a sardinas asadas, salitre y mar tan característicos de la temporada estival podría desaparecer de las playas de Almuñécar según denuncia la formación sexitana de Convergencia Andaluza, debido al envío de cese de actividad de las barcas-barbacoas que están recibiendo los chiringuitos. La formación indica que desde el Ayuntamiento de Almuñécar se están enviando a los chiringuitos notificaciones ordenándoles el cese de actividad de las barcas-barbacoas donde se preparan los espetos.

“Las barcas-barbacoas al aire libre no limitan la producción de humos y mucho menos de olores, al no disponer de un recinto más o menos cerrado, que permita la estanqueidad y depresiones necesarias para la canalización de los efluentes hacia los filtros necesarios, al efecto de minimizar en lo posible las molestias que provoca”, reza en las notificaciones que están recibiendo los chiringuitos de la zona, según denuncia Convergencia Andaluza y que añade que “el funcionamiento de las barcas-barbacoas para la elaboración de espetos no puede desarrollarse sin las debidas medidas correctoras que impidan la emisión de humos y olores molestos”.

Algo que preocupa a la formación ya que, la elaboración de los espetos no pueden realizarse en recintos cerrados y estancos, por lo que “en la práctica esta orden supondría la desaparición de uno de los atractivos turísticos de nuestro municipio”, que además es el único declarado como Interés Turístico de Granada. Además, inciden en que sería un agravio comparativo que Almuñécar y La Herradura fueran las únicas playas de Andalucía donde no se pudieran elaborar los tradicionales espetos.