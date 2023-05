Roberto Carballés pasa de ronda en el Torneo de Roma pero Nuria Párrizas cae derrotada

La tenista granadina Nuria Párrizas no pudo superar este jueves a la rusa Veronika Kudermetova, que ganó el duelo en dos sets, por 7-5 y 6-2, tras casi dos horas de batalla en la segunda ronda del WTA 1.000 de Roma.

La actual número 80 del ránking de la WTA, no pudo alargar su buen comienzo en la tierra batida italiana. Se topó con la favorita número once para levantar el entorchado, más descansada al ser su primer partido del torneo. No lo puso nada fácil Párrizas en el primer envite y, aunque cedió se segundo saque, se revolvió para arrebatar el de la rusa en el séptimo juego.

De hecho, la granadina tuvo en sus manos encaminar el set con 5-5 en el marcador y tres bolas de break que Kudermetova salvó para coger impulso y asestar el golpe clave en el siguiente juego, agenciándose el set con una rotura que dejó tocada a la granadina. Ya en la segunda manga, Kudermetova sacó su mejor tenis y aplacó a un Párrizas que solo pudo mantener uno de sus servicios.

Carballés

Más suerte tuvo Roberto Carballés, que se impuso sin complicaciones al boliviano Hugo Dellien en dos sets, por 6-2 y 6-3, en la primera ronda del torneo romano. El granadino, número 51 del ránking, hizo valer su condición de favorito en el enfrentamiento y accedió a la segunda ronda en el Foro Itálico en el que tiene lugar este torneo, a la misma ronda en la que cayó hace unas semanas pero en el torneo de Madrid, ante el alemán Alexander Zverev.

Carballés encaminó desde el inicio el partido que abrió la jornada, con una rotura en el primer saque del boliviano que le permitió obtener una ventaja de tres juegos que amplió a cuatro con otro break en el quinto.

La primera manga pudo haberse convertido en un trámite si Carballés ni hubiera desaprovechado una bola de rotura en el segundo saque de un Delles que no pudo rendir ante el nivel de su rival. El segundo envite fue igualmente dominado por un Carballés que no quiso sorpresas y que, muy sólido al resto, consiguió arrebatar otros dos saques del boliviano, en el tercer y en el noveno juego, para sellar su pase a segunda ronda. El inglés Daniel Evans, número 24 del mundo, será el rival en la segunda ronda del granadino.