La Granada vaciada, en vilo ante el aumento de casos de coronavirus

La 'Granada vaciada' está en alerta por coronavirus. Alpujarra y zona Norte están viendo en los últimos días como están creciendo los contagios, lo que para regiones como estas, castigadas por la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, se puede convertir en una tragedia. Ya son tres los Ayuntamientos, dos en la Alpujarra y uno en la comarca de Huéscar, que en las últimas 72 horas han pedido a sus vecinos a autoconfinarse (la orden debe partir de estamentos superiores como la Consejería de Salud de la Junta, o incluso del propio Gobierno central) para evitar la transmisión del Covid-19.

En la Alpujarra es donde más está creciendo la preocupación. Durante lo que va de pandemia muy pocos municipios de la comarca han sumado casos, apenas una veintena de confirmados, pero desde la semana pasada se extiende la preocupación por algunos de ellos. Primero en Torvizcón, donde un brote con cinco afectados alteró la vida de la localidad, y que se mantiene en fase de investigación (rastreo de contactos y toma de muestras para pruebas PCR), y segundo en la jornada de ayer en La Taha y Busquístar.

Los ayuntamientos de ambos municipios emitieron ayer sendos bandos, además redactados de forma muy similar y con los mismos términos, en los que se pedía a los vecinos que evitasen salir de sus domicilios "en la medida de lo posible" para evitar la expansión del Covid-19 entre sus habitantes. En ambos casos se dice que hay "confirmación de varios casos positivos" en el pueblo, aunque sólo uno de ellos, el de La Taha, dio la cifra de seis contagiados por coronavirus, mientras que el de Busquístar no especificó ninguna cantidad. En la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía esta población aparece sin ningún caso registrado desde marzo. En ambos, la recomendación realizada desde sus alcaldías, una del PP (La Taha) y otra del PSOE (Busquístar) es la misma: no salir de casa si no es necesario, evitar aglomeraciones y cumplir con las normas de seguridad e higiene.

Así, el Ayuntamiento de La Taha dio la voz de alarma a sus vecinos para que, "en la medida de lo posible", no salgan de casa después de detectarse 6 casos positivos de coronavirus desde el pasado fin de semana. Todos ellos son pertenecientes a una misma reunión familiar, por lo que el foco está claramente delimitado y localizado en el núcleo de Mecina-Fondales.

A través de un bando municipal, el alcalde Marcelo Avilés (PP) rogó a los vecinos y a los visitantes del municipio que "extremen las medidas de seguridad" y pidió evitar salidas de los domicilios particulares y las aglomeraciones en espacios públicos "con el objetivo de controlar la situación" en la que se encuentra La Taha. Tanto Avilés como el alcalde de Busquístar, Joaquín Álvarez (PSOE), pidieron el refuerzo de las labores de limpieza.

Mientras tanto, en la zona Norte, en concreto en la comarca de Huéscar, el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique informó que los resultados de los 50 test PCR practicados el lunes a los vecinos de esta localidad arrojaron solo 3 nuevos positivos, por lo que "la epidemia está controlada a nivel local". De esta manera, el brote se sitúa en 15 personas afectadas y la Junta ya rebaja la gravedad de este foco.

Y a esto se une que Huéscar también emitió otro comunicado el lunes pidiendo a sus vecinos más celo en las medidas de seguridad e higiene ante los casos surgidos en la Puebla, aunque en este caso no se pidió confinamiento de sus ciudadanos.