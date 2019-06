Primeras colas para comprar los billetes del AVE

Granada estaba como loca por tener AVE. O eso parece después del éxito del primer día de venta de billetes, tanto de manera presencial como a través de la página web. El goteo constante de público en la Estación de Andaluces durante la primera jornada efectiva de compra de pasajes fue la tónica habitual, e incluso por la mañana se registraron colas que prácticamente atravesaban el vestíbulo de la sala de espera de la terminal capitalina. De momento, Renfe no ha ofrecido una cifra ni exacta ni aproximada de la cantidad de tickets vendidos, y ha emplazado a la próxima semana para ofrecer los primeros datos.

Los billetes salieron a la venta el martes poco después de las siete de la tarde a través del portal web de Renfe, aunque de forma presencial no se pudieron comprar hasta el día de ayer en Andaluces. A primera hora de la mañana, pocos habían pasado por la terminal pero conforme pasaba el día, la presencia de futuros viajeros del AVE se aglomeraba ante la puerta de la oficina de Atención al Cliente.

“Me han comentado que esta mañana la cola llegaba hasta aquí”, comentaba un trabajador de Renfe, señalando un trecho que prácticamente abarcaba la extensión de todo el vestíbulo. “En el resto de horas, lo que ves, una cola más o menos como esta, de diez o quince personas”, añadía este trabajador, que extrapolaba: “Podría decirse que se han vendido centenares de billetes”. Los vendedores no tenían un minuto de respiro. En una cola que se produjo ayer por la tarde, cerca de las seis, de las once personas que la conformaban, sólo dos no buscaban billetes de AVE a partir del 26 de junio, fecha de comienzo del servicio.

Conforme abandonaban la estación, confirmaban su compra de billete del AVE. Uno de los privilegiados que se montará en uno de los primeros trenes de Alta Velocidad desde Granada será Juan Pedro Rosado, un jubilado que viajará hasta Madrid al día siguiente de la puesta en servicio de la línea, pero que critica que por el trazado diseñado por Adif y Fomento. “No es serio que tarde 30 o 40 minutos más en hacer el recorrido después de tantos años de espera”, afirmó.

Francisco Sánchez, transportista “No hemos podido sacar los billetes porque no está la vuelta disponible para el 17 de septiembre”

Muchos de los potenciales clientes que ayer compraron sus pases en Andaluces lo hicieron a calor de la oferta inicial de lanzamiento, que sitúa el viaje a Madrid en 35 euros y el de Barcelona con 45. Como fue el caso de Josefina Jiménez, una enfermera que tiene que hacer un viaje a finales de agosto, y que tiene claro que cuando finalice el descuento no se cogerá un AVE por 80 euros: “¿No sería más factible que bajaran los precios y que los trenes fueran llenos? Entonces preferiré el bus”.

Antonio Martín, autónomo “Esta oferta que hay es la mejor opción, más que el autobús o el avión, aunque vamos a esperar unos días”

Mientras tanto, Erika Moya, una trabajadora del sector sanitario, considera que estos precios, tanto los promocionales como los que serán habituales a partir del septiembre, están adaptados a la demanda. Lo dice desde su experiencia, ya que es cordobesa y “estamos acostumbrados a tener AVE”.

Lo que no estaba disponible y funcionaba con errores era una de las máquinas expendedoras de billetes de la estación, como pudo comprobar este periódico. Era posible comprar pases para el AVE a Madrid, pero no se podía acceder a la tarifa especial de lanzamiento. El sistema redirigía directamente a la tarifa flexible de 80 euros.

Erika Moya, sanitaria “He estado atenta estos días pero no me dejaba sacarlo por internet, así que he venido a la estación”

Mientras la clientela se va haciendo poco a poco con los billetes del AVE, cuya promoción está disponible hasta finales de este mes para viajes hasta el 15 de septiembre, la Estación de Andaluces y los operarios de Renfe aceleran los trabajos para poner a punto las instalaciones. Altos cargos de la compañía a nivel nacional y de las provincias de Almería, Sevilla, Málaga y Granada hicieron el pasado martes una visita a la terminal para, aparte de revisar las diferentes operativas, comprobar el avance de las mejoras que se están llevando a cabo.

En la parte exterior, ayer se terminaban de colocar una bandas antideslizantes, mientras que el sonido chirriante de hierro cortado salía de la que será la futura sala de Atención al Cliente y de venta de billetes. Esta dependencia de la terminal granadina, que cumplirá una parte fundamental de la operativa de viaje, estará situada en un amplio salón adjunto a la estancia que acoge la actual sala de espera de viajeros de Renfe.

Juan Pedro Rosado, jubilado “Es poco serio que tras tantos años de espera nos hayan puesto un AVE que va a 60 kilómetros por hora”

Para el futuro uso del edificio terminal, que estará fundamentalmente dedicado a acoger a las fuerzas de seguridad del Estado y locales comerciales, los trabajadores creen que en la sala de espera actual se instalará un pequeño supermercado, un “Carrefour Exprés”, dijo un empleado de Renfe como último rumor que había escuchado. Ayer mismo se entregaron las llaves de uno de los locales del nuevo edificio de la estación a una de las empresas que los explotará, y que en un principio serán tres de las compañías de alquiler de vehículos que operan en Andaluces, y que abandonarían su despacho en el antiguo inmueble.

Teresa González, empleada de Correos “Queremos ir a Ferrol y estamos viendo opciones de viaje, pero esta oferta es muy buena”

También se van puliendo detalles para la llegada de los trenes. Como por ejemplo que el andén número 4 de la Estación será el más importante al ser el central, y que la vía número 1 seguirá reservada a los trenes de Media Distancia convencional como el que poco después de las seis de la tarde se estacionaba a la espera de iniciar el viaje con Almería de las siete.

También están instalados los aparatos de climatización en las cabinas de control de seguridad de accesos a los andenes del AVE. En uno de ellos, el número 2 y que es híbrido (con tercer carril), permanecía estacionada una vagoneta de mantenimiento que durante las últimas semanas de pruebas comerciales se dedica a inspeccionar la línea con Antequera en busca de algún desperfecto provocado por el paso continuado de los trenes.

Cualquier precaución es poca con las fechas puestas y los billetes ya en poder de cientos de granadinos.