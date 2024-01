Regreso al pasado en 2024: Granada volverá a estar en obras por el AVE, el Metro y Rules

Hace ya diez años de 2014. Piénsenlo. ¿Desde cuándo se pasa el tiempo tan rápido? Lo cierto es que una fecha que parece cercana ya no lo es tanto, y que aunque no lo parezca, en muchas cosas ha cambiado Granada. Sobre todo en infraestructuras ferroviarias. Hace diez años no se sabía cuándo ni cómo vendría el AVE. Aún se discutía. Y la Alta Velocidad llegó cinco años más tarde. El Metro seguía en sus eternas obras en el peor momento en cuanto a financiación. Tres años y medio después estaba en marcha. En este 2024, Granada vuelve a la casilla de salida en infraestructuras ferroviarias. En lo que parece un viaje al pasado, obras para el AVE y para el Metro de Granada tendrán que estar a pleno rendimiento durante este año: de un lado, la Variante de Loja, y de otro la ampliación Sur por Churriana de la Vega y Las Gabias.

Variante de Loja

La segunda quincena de febrero es la fecha clave para que empiecen las obras de la Variante de Loja. Justo diez años después de que el entonces llamado Ministerio de Fomento, dirigido por la ministra gallega del PP Ana Pastor, desechara su construcción, ahora se retoma. Entonces se justificó en que costaba mucho y además retrasaba la llegada del AVE a la ciudad más de lo que ya estaba tardando. Se optó pues por adaptar un tramo de casi 30 kilómetros en vía única siguiendo la traza casi al completo del tren del siglo XIX, lo cual reducía la velocidad del AVE en algunos puntos hasta poco más de 30 kilómetros por hora, y sin superar los 60 de media durante todo el tramo.

Las expropiaciones se firmarán el próximo 13 del mes que viene y justo después podrán empezar las obras del primer tramo, el de Riofrío, de 3,7 kilómetros y que será el único sin obras de peso en ingeniería como puentes y túneles, pero que contedrá la futura estación del AVE de Loja. También está programado que empiecen las obras del siguiente sector de la Variante, el tramo paralelo a la A-92 que atraviesa la Sierra Gorda de Loja, que será más largo y que entraña las primeras dificultades técnicas al tener en su trazado tres túneles. Uno de tipo ‘falso’ de unos 50 metros, seguido ya de otro excavado de 400 metros llamado Los Abades, y el último de 550 metros denominado Las Monjas.

De momento, la licitación de este tramo va retrasada, ya que el concurso para las obras tendría que haber salido durante 2023 y aún no lo ha hecho. Si se tiene en cuenta que Adif programó su inicio durante este primer trimestre, y que aun no hay concurso público y que hace mes y medio se dieron a conocer las parcelas afectadas por las expropiaciones, el proceso se alargará al menos medio año. Aun así, es tiempo para que los dos primeros sectores estén en obras.

Otra cosa será el último tramo, el del Valle del Genil, de 7,7 kilómetros, y el más espectacular puesto que proyecta dos grandes puentes. El primero sobrevuela el polígono industrial El Manzanil II y el polígono industrial Cooperativa San Isidro. Otro cruzará el arroyo del Salar mediante otro viaducto de 720 metros, para atravesar posteriormente mediante un túnel de 980 metros el Cerro de Limones. Tras el túnel, el trazado salva, mediante un único viaducto de 1.084 metros, la autovía A-92 y el cauce del río Genil. El proyecto aún se tiene que redactar puesto que depende de la campaña de catas arqueológicas en la zona de Salar, y que alargarán el proceso. Si no está en obras en este 2024, lo estará en 2025 y sin poder tardar mucho más. Adif contaba con que las máquinas de este tramo estuvieran ya trabajando a partir de abril.

La Variante vendría a acabar con el ‘tramo de la vergüenza’ y a reducir en al menos veinte minutos todos los tiempos de viaje, dejando la posibilidad de llegar a Madrid en menos de tres horas, Sevilla en poco más de dos, Málaga en 58 minutos, Córdoba poco más de una hora, y Barcelona en seis clavadas. También permitirá el tráfico de Mercancías del Corredor Mediterráneo y, sobre todo, la posibilidad de ampliar el número de frecuencias y velocidades al discurrir por doble vía, algo que ahora no se puede por culpa de las decisiones tomadas hace diez años.

Metro de Granada

También hace diez años que el Metro de Granada estaba en plenas obras, pero nadie se atrevía a dar fechas para su entrada en funcionamiento. De hecho, había tramos que ni siquiera estaban en obras como el de la estación de ferrocarril, o los de la zona del Zaidín próximos al centro cívico, mientras que otros como los de Camino de Ronda seguían empantanados tras siete años de construcción. En los extremos, Armilla y Albolote, llevaban tiempo terminadas pero la paralización de las obras en 2012 y los retrasos en las inversiones, unido a la batalla política, hacían que en 2014 el futuro del Metro aún fuera incierto. Estaba casi todo por hacer todavía.

Ahora, diez años después del peor momento de las obras del Metro, y siete después de que los trenes empezaran a prestar servicio en la línea 1, vuelve haber en construcción nuevos kilómetros de metropolitano.

Casi con la última campanada del año se puso la primera piedra de las obras de ampliación hacia el sur de la infraestructura, que extenderá la actual línea desde Armilla hasta Las Gabias incorporando siete nuevas paradas y atravesando el centro de Churriana de la Vega, que será esta vez el municipio más afectado por las obras. Una de estas paradas, situada en la zona de La Gloria, incorporará un intercambiador de transporte muy novedoso. También esta ampliación requerirá de la construcción de unos nuevos talleres y cocheras en Las Gabias.

Durante este año las obras en Churriana de la Vega estarán a pleno rendimiento, mientras que en este primer trimestre deberá salir a licitación las del segundo tramo, desde la zona de La Gloria hasta la nueva cabecera de Las Gabias. Así, todo el recorrido de la extensión sur estará en construcción durante 2024. El tiempo también apremia. La inversión está comprometida por los fondos NextGeneration de la Unión Europea, destinados a hacer más sostenibles los entornos urbanos de las ciudades y sus medios de transporte, y el compromiso es que estén ejecutados para el año 2024. Es decir, una cuenta atrás de dos años para una obra que discurre en su totalidad en superficie, y sobre todo en el tramo de Las Gabias, lo hace casi en su totalidad en suelo interurbano.

El Metro de Granada también debe poner otra pica con la extensión Norte, que llevará a los trenes desde Albolote hasta Atarfe, en concreto a las puertas de la plaza de toros de la localidad. Estaba previsto que las obras empezaran durante 2024, como anunció a finales del pasado febrero la aún consejera de Fomento y ahora alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, cuando empezaron las catas de terreno para la elaboración del proyecto de obras. Ese dossier debería haber estado acabado durante el año pasado, listo para salir a licitación de obras este nuevo año. Aún no lo ha hecho pero se espera que lo haga en estos primeros meses de 2024 para poder estar en obras, aunque sea, a finales de este año.

Rules, al fin

Enero también marcará un hito histórico para la Costa con el inicio de las obras esperadas de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules después de veinte años de espera. Serán las correspondientes al desglosado 9, uno de los dos tramos de la primera fase de las obras junto al desglosado 3, que está en la última fase de aprobación de Impacto Ambiental para que las obras se liciten durante este 2024.Las obras supondrán construir los primeros 15,5 kilómetros de tuberías desde un punto que además será muy visible para las personas, ya que comenzarán justo bajo el antiguo puente de Vélez de Benaudalla, en la carretera A-346. Estas discurrirán siguiendo el curso del río Guadalfeo, en algunos puntos junto a la antigua Nacional N-323a, desviándose a la altura de Lobres y remontar la rambla de Molvízar hasta la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de Palmares. En este primer tramo se construirá una tubería doble de abastecimiento y riego para la cota 200 (en metros de altitud sobre el nivel del mar), una interconexión con el Guadalfeo (sifón, estación de bombeo y cámaras de carga), y el edificio de control de esta.

Más en 2024

En infraestructuras este 2024 también quedan otros hitos en materia ferroviaria. Debería empezar a funcionar el cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena para implantar la cuarta frecuencia de tren entre Granada y Madrid, deberían ponerse en servicio los ocho nuevos trenes del Metro, que además ya se beneficiarán de la nueva cubierta de las cocheras que terminará de construirse estos meses. En cuanto a carreteras, se avanzará en el tramo Granada-Atarfe de la GR-43 para que entre en servicio como muy tarde a principios de 2025. En teoría se debería empezar con el desarrollo del aumento de capacidad de la carretera Darro-Iznalloz y se acabarán las obras de mejora de los accesos al futuro acelerador de partículas IFMIF-Dones.