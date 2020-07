El coronavirus en Granada por municipios: primeros casos en el distrito Norte

Granada ha visto reducida a más de la mitad la cantidad de brotes de coronavirus que tenía hasta hace apenas dos días, pero sigue teniendo la mitad de los de toda Andalucía con una incidencia de más de cien personas afectadas en todos ellos.

La situación queda con 6 afectados en Motril, 41 en la capital (de los cuales solo 4 pertenecen al nuevo foco en investigación, mientras que el grueso están ya controlados), mientras que 63 están en el distrito Metropolitano, de los que 55 son del foco en fase de rastreo de Vegas del Genil, y el resto (8) son de otro grupo controlado.

Por municipios, la incidencia sigue estando enfocada en los distritos Metropolitano y Granada capital, más sobre todo en este último donde se centran 39 casos en la última semana, de los cuales 6 son una extensión que ha crecido en la localidad de Jun.

En los últimos siete días se han contabilizado casos confirmados de coronavirus en Santa Fe, con 10 contagiados procedentes del brote de Belicena, que sorprendentemente sólo acumula 3. Luego están con 7 Las Gabias y Churriana de la Vega, con 4 Albolote y Pulianas, hay 3 en Maracena y Pinos Puente, 2 en Huétor Vega, y 1 en Armilla, Otura, Atarfe, Cúllar Vega, Huétor Tájar, Iznalloz, Ogíjares, La Zubia y Fuente Vaqueros.

La sorpresa es que mientras en la Costa, con todo lo que supone y pese a tener un brote, no hay casos en la última semana (6 si se toman dos), que son los que precisamente suman en ese foco; mientras que se han registrado los primeros casos en el distrito sanitario Granada Nordeste. Estos, también de forma sorpresiva, no se han localizado en los grandes núcleos de población, si no que de los dos que hay desde el martes pasado, uno está en Cúllar y otro en La Peza.