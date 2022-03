'Eterno relámpago' estrena trabajo

El dúo granadino Eterno relámpago presenta su nuevo disco el 8 de abril. la banda musical está formada por el poeta Emilio Montaño y el pianista Manuel Biarnés. Su primera entrega del trabajo salida de emergencia será un tema que habla del dolor y sus remedios, cura. Texturas conmovedoras, con toques pop y con letras intimistas. El nuevo trabajo discográfico del dúo granadino fue grabado, mezclado, masterizado y producido en Producciones Peligrosas por José A. Sánchez (JASS), con la ayuda de dos grandes músicos de Granada: Miguel Martín (Unidad y Armonía), al bajo, y Popi González (Los Ángeles, Unidad y Armonía), a la batería. El videoclip de La cura ha sido dirigido por el cineasta José Luís Sánchez Maldonado.

Aprovechando el momento que vivirán viendo esperando la acogida por parte del público de su primer trabajo, hablamos con ellos:

-La propuesta de formato de un dúo es tan reducida...

-Pues podría decir que dos tienen más probabilidad de entenderse que cinco aunque eso no significa que cinco personas no puedan avenirse. Es broma. El pop y el rock tienen una larga tradición de bandas con dos integrantes, desde Suicide a Tear for Fears, pasando por The Black Keys. Lo importante es que haya una conexión sentimental y artística y Manuel y yo la tenemos. A Manuel Biarnés lo conozco desde los años noventa, es hijo de la fundadora de la sala Vimaambi, la poeta Ángela Argote (MAAM), que era muy amiga mía, y con él y su piano comenzamos a montar recitales donde la música y lo visual, gracias a las proyecciones del pintor Javier Sánchez León, trazaban el sentido de los poemas. Y en los últimos años, poco a poco, aprendí a entonar y estos poemas los fuimos adaptando hasta que se transformaron en canciones. Aquí ya Manuel fue metiéndose en los sonidos misteriosos de su teclado para arreglarlas. Todo surgió de una manera natural. Por eso, ahora mismo, somos un dúo, pero, claro, estamos buscando a un/a batería, y un/a bajista que nos ayuden a levantar en directo los temas.

-Cómo se reparten el trabajo, la inspiración y luego la puesta en escena?

-Normalmente voy al ensayo con una estructura, unos cambios, unas letras. Digo unos y unas, porque luego, cuando veo a Manuel y tocamos, esos cambios o estructuras se modifican. Manuel es un músico empático, muy sensible, con mucho sentido de la melodía, escucha y es capaz de hacer magia con los arreglos. Tiene una visión auditiva rapaz que planea e incide sobre la canción potenciando cada matiz. Si él no está conforme seguimos por otro camino. Sobre el tema de la inspiración, siempre decimos que el ensayo no se trata solo de liarte un cigarrillo, quien fume, coger los instrumentos y tocar, en el ensayo también hay una parte humana, que no va teledirigida, y que hay que trabajar. Esta parte suele ser la más complicada en las bandas. Para que la inspiración surja entre varias personas se necesita un caldo, bien caliente, de respeto, cuidados y admiración por los otros. Aunque ensayamos semanalmente, los conciertos han sido contados, pero el directo es una de las principales razones/emociones de estar en la música. Cuando nuestra intimidad se une a la realidad de quien te escucha, ahí empieza la historia colectiva, las ideas, los recuerdos, los deseos, las vivencias, la materia, en definitiva, de lo que está hecho el arte o la vida. Tenemos ganas.

-Respecto a la presentación de La Cura, ¿se les agolpan los términos como excitación, desnudez, vértigo, alegría…?

-El camino personal hasta llegar aquí ha sido tan bonito como turbulento. Por eso escogimos esta canción como single: La cura. Más necesaria que nunca. En estos tiempos, que más que correr van atropellándose y chocando como borrachos sin camisa, necesitábamos sacar algo de luz. No había otra salida. Y eso es lo que estamos recibiendo: claridad. La gente está disfrutando la canción. Al final, lo mejor de estas cosas es sentir, no que has llegado lejos, un espejismo de la vanidad, sino que has entrado en el corazón de alguien. No hay más. Esa es la sensación.

-Un apartado muy interesante es con quiénes han trabajado y colaborado. ¿Se han dado cita de lo mejor de la escena granadina?

-Lo tenía claro. Era el momento. Allí se han cocinado algunos de los discos con más solera del panorama nacional. Había vértigo. No conocíamos personalmente a José A. Sánchez (JASS), nuestro productor, ni a Miguel Martín, ni a Popi González. Eso sí, habíamos escuchado el trabajo de los tres, y en mi cabeza, tenían que ser ellos. Era casi más una intuición. Pero claro, luego la realidad es otra, y supera tus ficciones. La primera vez que fui a hablar con JASS a Producciones Peligrosas iba con otro proyecto diferente a Eterno Relámpago, estaba de los nervios, pero desaparecieron al segundo, es de esas personas amables que, además, parece que las conoces de siempre. Un lujo humano. Habíamos charlado un rato cuando dijo, espera, que voy a ponerte una canción del Sr. Chinarro que acabamos de grabar, a ver qué te parece. La canción era Escorpio, de su disco El Bando Bueno. Qué me iba a parecer, pues que sonaba increíble. Pero lo importante fue que no me convencieron los brillos de los nombres, sino que realmente sonaba muy bien. Llegó la pandemia y todo se retrasó. Hasta que a finales del año pasado, Manuel y yo nos plantamos allí. A JASS le gustaron los cuatro temas que queríamos grabar y me dijo que buscaría dos músicos para el proyecto. Miguel, además de un músico excepcional, es capaz de arreglarte lo que sea, y le llevé mi guitarra para ponerla a punto para la grabación. No lo conocía más que de vista en algún concierto. Pues mi asombro llegó cuando JASS me comunicó que Miguel se encargaría del bajo. Él tiene una gran banda como Unidad y Armonía, con varios discos a sus espaldas y trabaja con Antonio Arias y Soleá Morente, entre otros tantos proyectos. Que dijera que sí fue un subidón de adrenalina, pues sé que no graba con nadie si no le gusta de verdad la música. Y cuando ya me dijo que Popi, metido en mil aventuras, también aceptaba la invitación, entonces no me quedaban dudas, íbamos a hacerlo. Como decía antes, encajó la parte artística y la humana.

-¿Qué tienen que decir respecto al vídeo que acompaña la canción y que corre a cargo de José Luis Sánchez Maldonado?

-Es un gran cineasta y tengo la suerte de que es amigo mío desde que íbamos a jugar al baloncesto al C.B Chana con 12 o 13 años. Tiene dos películas documentales, Manuel Rubio Sánchez, premiado como el mejor documental andaluz en el Festival Alcances de Cádiz y Cuero y tinta. Nadie mejor que él para entender el mundo de Eterno Relámpago. Por eso el trabajo ha sido lo que yo llamo una delicia en la oscuridad, oscuridad porque le di libertad absoluta para que hiciese lo que estimara oportuno y no sabía bien ni de qué iba, y delicia, porque confío en él, y me identifico con el resultado al cien por cien. Me alucina. El caso es que nuestros medios eran escasos. Lo rodó solo y nos fuimos al lado de mi casa, en el bulevar de la Chana, en los alrededores del parque de las Alquerías. Como el tema hablaba sobre la sanación, se acordó de una película de Leo Carax que vimos hace poco, un musical, Annette. Ahí, el actor Adam Driver, tiene una escena en la que sale fumando encima de una cinta transportadora mientras corre asfixiado. Nos pareció una imagen potente para simbolizar lo tóxico de nuestras vidas, a partir de esa imagen, hizo el guión y concibió la estética del videoclip, y con la ayuda de mi novia, May Rodríguez y Manuel Biarnes, lo sacamos adelante.

-¿En qué momento se encuentran?

-Ahora estamos centrados en la promoción del videoclip La cura con nuestros amigos de The Borderline Music. Acabamos de sacarlo en nuestro canal de Youtube y el 8 de abril saldrá el EP, titulado Salida de emergencia, en diferentes plataformas digitales. Haremos un concierto esencial de presentación en la sala Vimaambi, todavía no hay fecha, donde pondremos el videoclip en una pantalla de cine y Manuel y yo tocaremos el EP y seis canciones más compuestas para la ocasión. Por otro lado Manuel, además de pianista flamenco residente de la sala Vimaambi, está en otro proyecto: Suspiro del Moro y actuarán el sábado, día 1 de abril en la Chumbera, con colaboraciones como las de Antonio Arias, Juan Codorniú o Mc Seab. Y yo estoy buscando editor para un libro de poemas titulado La península del ojo y acabo de trabajar la edición y montaje de Cuento para la infancia, una película documental de José Luis Sánchez Maldonado sobre la convivencia de los diferentes colectivos que viven en la Chana, que se estrenará a finales de año en un festival que todavía no puedo desvelar.