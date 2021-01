Luis Salvador: “El Corredor Mediterráneo es absolutamente prioritario para Granada”

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha defendido que para él es “absolutamente prioritario” el paso del Corredor Mediterráneo por la provincia, después de su polémica presencia en la constitución del lobby de apoyo al Ramal Central de esta infraestructura, que aboga por potenciar el tránsito de pasajeros y mercancías por el interior peninsular pasando por Madrid. Además, recordó que en fechas recientes el pleno del Ayuntamiento aprobó una declaración institucional de apoyo a la infraestructura.

“No he firmado nada y no alcanzo a comprender cómo el PSOE esté tratando de enredar y generar líos apoyado en mentiras”, recriminó Salvador a los socialistas, a los que señala como origen de la polémica. “Es absolutamente falso que yo haya firmado nada de ningún otro proyecto”, se volvió a defender Salvador, que dijo que la estrategia del PSOE también ha obligado al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP) a desmentir exactamente lo mismo.

Salvador explicó que en su participación en la creación del lobby de apoyo al Ramal Central manifestó las condiciones de Granada para formar parte del mismo, y que según el alcalde, eran que “solo apoyaría al Ramal Central si formase parte del nodo de comunicaciones entre el Corredor Mediterráneo” y el propio camino por el interior.

El regidor de la ciudad recordó durante aquella reunión que Granada ha sido “maltratada” por el Ministerio de Fomento de todos los Gobiernos, “y que había visto retrasados todos sus proyectos con el ferrocarril” como el AVE. Salvador afirmó que “estamos pendientes de la Variante de Loja y del soterramiento de entrada a la ciudad, y reclamando la conexión del Puerto de Motril”.

“No entiendo que el PSOE, que en otros lugares defiende el Ramal Central, esté enfrentando territorios y mermando las posibilidades de crecimiento de dos proyectos que son prioridad de la Unión Europea y del Gobierno de España, y que sirven para conectarlos con el Corredor Atlántico, y generar un yacimiento de riqueza en nuestro país y por el que, como alcalde, nunca renunciaré a que Granada forme parte de él”, explicó Salvador.