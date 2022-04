Los Planetas, Miguel Ríos, Niños Mutantes o Estrella Morente, se versionan entre ellos en 'El ombligo del mundo'

El próximo 21 de abril se presenta en la sala Shoko de Madrid El ombligo del mundo, un trabajo sublime, fruto de una alineación de los astros, del tesón de Nico Hernández cantante de la banda El Hombre Garabato, el legado de Producciones Peligrosas y de la generosidad de las bandas y los intérpretes más reconocidos de la ciudad de Granada. Nos explicamos. Desde hace siete años, una idea surgida en una noche de trabajo en el mítico estudio de Peligros de los hermanos Sánchez fue tomando forma, unida a un trabajo, como siempre, lleno de calidad, rigor y corazón de Producciones Peligrosas y se presentará en unos días en Madrid. La persona que ha unido a tantos artistas es Nico Hernández-Carrillo, con quien conversamos sobre este evento que trasciende lo musical, pues en él tres citas de grupos e intérpretes de Granada se versionan entre sí, en un resultado, como decimos único. Será un trabajo que no podrá disfrutarse en directo, sí en vinilo, cd y otros formatos y plataformas pero excede con mucho un concierto, es en sí, un Festival, por lo que la primera piedra, ya se ha puesto.

De hecho, de producirse un Festival con la puesta en escena de todas las obras del disco, sería un perfecto momento para contar con el talento que se ha quedado fuera del disco, porque Granada, rebosa arte, que no oportunidades.

Conversamos con el motor del proyecto, un músico muy querido y reconocido de la escena granadina, inaccesible al desaliento. Nos citamos con él en LemonRock, un local inspirador e icónico de la escena musical granadina y conversamos ampliamente sobre todo este proceso, con un vinilo perfectamente editado del Ombligo del Mundo 2022.

Lo primero por lo que le preguntamos es por los que nos están, a lo que nos responde que con la idea de grupos o cantantes versionando a otros de la ciudad da para varios volúmenes más. “Hay olvidos imperdonables como Amparo, La Guardia, Hora Zulú, TNT, Vinila, Expertos Sol y Nieve, Manu Ferrón…que no han estado por diversos motivos…ojalá que pudiéramos contar con todos ellos para otro volumen, pero la verdad ahora mismo, y sabiendo que hemos tardado siete años en sacar este trabajo...”.

Una vez esta verdad dolorosa expuesta, nos adentramos en cómo surge la idea, Nico Hernández-Carrillo nos cuenta: “La idea nace en el estudio de los hermanos Pablo y José Sánchez de Peligros, un centro que lleva 30 años recibiendo grupos y grabando allí, y en una de las noches en las que trabajábamos en el disco Cuatro tiros por cabeza de José Antonio (091). Pablo me dijo que quería hacer algo propio pues tenía mucho material. Hablamos de varias opciones y en ese fragor le dije ¿cómo sonarían unos grupos de Granada versionando a otros?. En ese momento, Pablo dio un brinco de la mesa, se puso a dar vueltas por todo el estudio diciendo que esa era una idea maravillosa”. Y es que efectivamente, en Producciones Peligrosas, todas las bandas y desde hace más de 30 años han grabado y tienen materiales, canciones y sobre todo un aprecio muy especial por Pablo y José, con lo que la idea, compleja, era verosímil, al menos.

Por tanto a esa propuesta, esa relación especialmente de “Pablillo” y el trabajo de producción ejecutiva de Nico Hernández-Carrillo, han sido desde hace siete años, la fuerza motriz de este proyecto. Una vez esa idea, nos comenta que una vez estuvieron de acuerdo, lo inmediato era tener un empujón serio al principio, un “gancho” que hiciera que a todo el que se le propusiese participar, quedara seducido por la idea. “Al igual que cuando haces una canción o escribes, el impulso inicial es fundamental -nos dice el productor- por eso en seguida tiré de gente de mucha confianza para mí como José Antonio García, Niños Mutantes o Napoleón Solo, ellos grabaron en seguida y en muy poco tiempo teníamos tres temas grabados. La Estrella, de Morente hecha por Niños Mutantes; Mónica de los Ángeles, por Napoleón Solo y José Antonio García haciendo El Nuevo Harlem de Lagartija Nick!!”, nos dice.

Esto ocurrió en 2014 y estamos en 2022. "Y trabajando con artistas con giras internacionales, con agendas pobladas de fechas, una pandemia… y además, todo por auténtico amor al arte, sin que nadie cobrase por nada, excepto gastos de producción, de hecho con un fin benéfico tal y como se ha planteado la venta del disco”, comenta.

En este momento de la conversación, en la que ya estamos cautivados por el proceso, queremos volver al inicio, pues conociendo los detalles, la gesta es todavía más conmovedora. Le preguntamos directamente ¿cómo es la primera noche en la que uno sabe que ha tenido una idea única, brillante y a sabiendas que de realizarse, trascenderá al hecho puramente musical? "Tuvimos un momento de histeria, porque lo veíamos, esa noche ya empezamos a llamar para buscar apoyo y claro no pude dormir. Imagina que eres el entrenador del Granada y puedes contar con quien quieras para que juegue dónde tú quieras, o sea contar con Miguel Ríos, que Estrella Morente cante a Lapido…”.

Hablando ya de la música y de la propuesta que es El Ombligo del Mundo le decimos que solo ver los temas y quién los interpreta, las interpretaciones “son ilimitadas”. También hay, en nuestra opinión, un punto de justicia poética, le preguntamos, o como diría mi admirado Antonio Arias, “el disco tiene su conversación”. Nico nos responde “cada uno le buscará unos significados". Para nosotros, por ejemplo, que Miguel Ríos cante a los indies, con esa tirantez que ha habido entre rockeros e indies… Que los Planetas, que desbancaron en su día en los años noventa a otras bandas, canten La torre de la vela. Que los más veteranos como Lagartija canten a los más jóvenes como Napoleón Solo, o que uno de los más indies como Mutantes haga flamenco, porque las parejas fáciles eran otras y en cambio estas sorprenden”. "Además, como dices lo de justicia poética y tienes razón. Estrella canta a Lapido porque Enrique Morente tenía un proyecto con Lapido que no se realizó porque le sobrevino la muerte en 2010, y este tema de Estrella es un guiño a ese proyecto no nato”.

Están también Los Ángeles y Enrique Morente, como decimos, tres generaciones. Están Lori Meyers y Napoleón Solo, Lagartija o 091, las versiones de Carlos Cano por Eskorzo o la de los Ángeles. Pero en el caso de Enrique Morente, lo tenemos “cantando” un tema que interpretan los Planetas con la colaboración de Juan Habichuela Nieto y del Coro de Cámara de Granada, y en este sentido nos recuerda un poco a los Antology que sacaron los Beatles sin John Lenon, sobre ello Nico nos cuenta. "La tecnología nos lo ha permitido, Pablo fue técnico de sonido de Enrique muchos años, era de total confianza, y recuerdo muchas veces a Pablo diciendo que si Enrique estuviera vivo, este disco salía en dos años, porque Enrique tenía esa fuerza. Pablo descubrió una cinta analógica de los Planetas cuando grababan la Leyenda del Espacio, y se puso a trabajar en esa cinta, la digitalizó, extrajo la voz de Enrique y convierte esa caña flamenca en una obra nueva con la guitarra de Juan y el Coro, que aporta ese aire que a él le gustaba tanto de coros como El misterio de las voces búlgaras”.

Realmente la conversación es de lo más inspiradora, no obstante son ocho años de trabajo, así que llegados a este punto entre historia y entresijos de la música granadina, y a sabiendas que el propio Nico lidera una banda de lo mejor de la escena, El hombre garabato, le preguntamos que si su banda se lo ha perdonado. "Hay que ser honestos, estar dentro era colarse de alguna manera, no nos correspondía, en cambio la actitud del grupo ha sido de apoyo absoluto al proyecto y han acompañado en distintos temas siempre que ha hecho falta”. La verdad es que si como decía Pablo, con Enrique vivo, en dos años el proyecto hubiera salido, a Nico hay que reconocerle el tesón y la capacidad de trabajo y de constancia, su papel ha sido vital en que el pulso fuera constante. Llegados a este punto, le preguntamos el título, con su punto irónico, que encierra otra curiosa anécdota de las que pueblan la historia del Ombligo del mundo. “Manu Ferrón me dijo es que en Graná nos creemos el ombligo del mundo” y supimos que acababa de bautizar el proyecto. La verdad es que el título juega entre la ironía y la sinceridad, pues encierra una verdad y es “la densidad y calidad de los grupos de Granada”, nos confiesa Nico.

Un aspecto que merece la pena reseñar es que el dinero que genere la venta del disco se destinará a la Fundación de Escuela y Solidaridad (www.escuelasolidaridad.org), que acoge a menores en grave riesgo de exclusión social. Esta fundación les proporciona una casa y familias de acogida, es una organización con más de 40 años a sus espaldas. Esa será por tanto la respuesta a tanta generosidad de los músicos, devolver dicha generosidad a las personas más vulnerables de nuestro entorno.

Finalmente le preguntamos por la vida que pueda tener el disco y su puesta en escena. "La idea de verlo en escena sería más todo un Festival, pues desborda un concierto”. En este sentido, entendemos, que el Ayuntamiento, que tanto ha apostado por Granada ciudad de la música y que ampara y favorece estas iniciativas seguro que es capaz de prestar su apoyo a difundir y dar a conocer este trabajo y que no se quede esta maravillosa propuesta mirándose su propio ombligo.